Altered Carbon saison 3 : la date de sortie pour la série enfin dévoilée !

En général, leur esprit peut être enregistré et donc transféré dans un autre corps.

Si vous n’avez pas vu la saison 1, évitez de regarder la seconde, car vous ne comprendrez pas forcément. Le prénom sera utilisé pour un même personnage qui aura donc un corps différent. Ce concept est assez intéressant et vous accrochez rapidement à l’intrigue. Toutefois, la saison 3 d’Altered Carbon est-elle validée ?

Patience, patience pour la saison 3

Contrairement aux idées reçues, le succès n’est pas à prouver pour Altered Carbon et pourtant, la suite n’a pas été validée. Le renouvellement est fortement envisagé, mais les producteurs n’ont pas communiqué à ce sujet. Il faut savoir que la période est difficile à cause du coronavirus qui ne perturbe pas Netflix par contre. Certes, vous avez peut-être été la cible d’une petite baisse de qualité au niveau des images, mais il est possible de regarder tous les contenus que vous souhaitez.

La saison 2 d’Altered Carbon a été proposée sur Netflix il y a quelques semaines seulement .

. Comme les tournages ont du retard dans le monde entier, celui de la saison 3 est forcément impacté.

Si cette nouvelle salve d’épisodes est validée, il y a de grandes chances pour que la sortie soit différente en 2021.

Elle ne devrait pas arriver avant la fin du premier trimestre de 2021.

N’oublions pas que le sujet de la série Altered Carbon est assez simple à décliner, cela peut donc donner naissance à une multitude d’histoires.

Un casting renouvelé pour la saison 3 ?

Il faudra donc surveiller le compte de Netflix pour tenter d’en apprendre davantage et vous avez une version différente à regarder d’Altered Carbon. Certes, c’est plutôt un film d’animation, mais le contenu est aussi réjouissant.

Difficile également de répondre à cette question, mais comme le scénario peut être décliné facilement, nous pouvons donc imaginer que le casting pourrait être totalement différent. En effet, rappelez-vous, vous avez les mêmes prénoms avec des corps différents, cela implique donc de nouveaux acteurs. C’est d’ailleurs le principal point fort de cette série qui fait l’unanimité sur les réseaux sociaux. Si vous cherchez des retours d’expérience concernant les deux premières saisons d’Altered Carbon, nous vous conseillons de regarder Twitter.

Il faut savoir que la saison 2 propose beaucoup de changements même si la trame reste la même puisque vous changez de corps d’une saison à l’autre et même d’un épisode à l’autre. Soyez donc très attentif au prénom, car il s’agit du seul repère qui vous permettra de trouver qui est qui. Je vous donne aussi un autre conseil, car il y a de grandes chances que vous soyez totalement largué lorsque vous regarderez la saison 2. Envisagez un petit récapitulatif de la saison 1 toujours dans cette optique de mémoriser les prénoms des différents personnages et l’intrigue. Cela vous évitera de patauger pendant deux épisodes, voire un peu plus.