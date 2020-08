Amanda Lear : découvrez cette chambre où elle reçoit ses amants en secret ! Elle fait d’énormes révélations !

A l’occasion d’une interview qu’elle a donnée récemment au média ‘’Le Parisien’’, Amanda Lear toute malicieuse, n’a pas manqué d’évoquer sa chambre préférée.

Les confidences d’Amanda Lear

Depuis plus de 40 années maintenant, Amanda Lear s’est installée dans les Bouches-du-Rhône à Saint-Rémy-de-Provence, dans le sud de la France. C’est donc dans sa maison qu’elle a acquis depuis les années 80, qu’elle a reçu les journalistes venus l’interviewer.

D’après la comédienne et chanteuse, il s’agirait de son coin de paradis. Amanda Lear qui a confié lors d’un autre entretien que son élixir de jouvence était « le soleil, de bons légumes et de l’huile d’olive », était toujours aussi rayonnante. Toujours pleine de malice, elle n’avait pas n’ont plus manqué de préciser avoir quand même eu recours à des crèmes de beauté innovantes, ainsi qu’à de petites injections.

Celle dont personne ne connaît l’âge exact, travaille pour maintenir sa jeunesse au top. Si d’habitude il suffit de se rendre sur internet pour avoir toutes les informations nécessaires par rapport à l’identité et l’âge d’une célébrité, on peut dire qu’Amanda Lear a réussi à passer sous les mailles du filet.

Même Wikipédia situe l’année de naissance de l’artiste entre 1939 et 1950 ! D’ailleurs, tout porte à croire que l’actrice elle-même aurait peut-être oublié la date exacte, tellement elle s’est amusée à donner de fausses dates à chaque fois que la question lui était posée. C’est en tout cas ce qu’elle a confié à l’animatrice Daphnée Bürki, lors de son passage sur l’émission « Je t’aime etc. » sur France 2.

En attendant, celle qui fût la compagne de David Bowie, entretient sa jeunesse en prenant soin d’elle avec des produits issus de la Provence, et qu’elle révèle réaliser personnellement. Ainsi, ce sont les olives qu’elle cueille elle-même dans son jardin, qui lui servent à réaliser son huile. D’ailleurs c’est elle, qui porte ses olives au moulin.

Amanda Lear confie qu’elle n’aurait jamais pensé vivre un jour en province. D’après celle qui fût une animatrice de télévision, vivre dans cette contrée lui aurait permis de devenir : « une femme mûre, c’est-à-dire comme les fruits du même nom : bonne à consommer ! ».

En tout cas, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Amanda Lear est tout à fait du genre à se laisser croquer !

Sa chambre favorite !

L’un des sujets qui a retenu l’attention lors de la dernière interview d’Amanda Lear dans sa maison à Saint-Rémy-de-Provence, concerne sa chambre à coucher. Elle a été décrite comme possédant un lit en baldaquin sur lequel venait s’enrouler un lierre factice. La tête de lit possèderait la forme d’une coquille Saint-Jacques.

Amanda Lear confie en plaisantant et en faisant référence à cette coquille, que : « Dans mon lit, je suis une perle ». Concernant les meubles de sa demeure, ils sont tous chargés d’histoire, puisque l’actrice préfère chiner. D’ailleurs, elle ne se voit pas en train d’acheter de tous nouveaux meubles.

Pour en revenir à sa chambre, Amanda Lear révèle qu’il y a un escalier extérieur qui mène de son jardin à sa chambre à coucher directement. Ce qui apporte un côté romantique à la « Roméo et Juliette », qui a séduit l’actrice. Cependant, le plus important pour elle, c’est surtout selon ses propres termes : « Je peux recevoir un amant sans que la maisonnée n’en sache rien. » Sa chambre reste d’après les déductions du journaliste qui a mené l’interview, la pièce favorite d’Amanda Lear !