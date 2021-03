Amandine Petit (Miss France 2021) au coeur d’une nouvelle polémique : un grand scandale politique qui s’annonce avec les présidentielles ?

C’est une annonce complètement incroyable que l’on a pu découvrir sur les réseaux sociaux concernant Miss France 2021, Amandine Petit, et cette annonce devrait faire beaucoup de bruit ! En effet, c’est un grosse collaboration qui lie Amandine Petit et Marlène Schiappa que personne n’aurait pu imaginer un jour.

D’ailleurs, par le passé, il se trouve que l’on n’avait pas eu l’occasion de voir très souvent des collaborations aller aussi loin entre les femmes et les hommes politiques avec les Miss France. Mais cette fois-ci, il semble qu’une nouvelle ligne soit franchie avec Amandine Petit, et cela ne plait pas du tout aux opposants du chef de l’état Emmanuel Macron qui y voient une manipulation très claire de l’opinion publique.

En effet, il se trouve que dans l’année 2022, nous devrions normalement voir les prochaines élections présidentielles, et certains y voient une belle opportunité pour le mouvement politique d’Emmanuel Macron de se représenter et de redorer son image, alors que le quinquennat aura été selon certaines personnes une vraie catastrophe dans tous les sens du terme…

Présidentielles 2022 : le groupe En Marche tente-t-il de manipuler Miss France 2021 pour les prochaines élections ?

C’est un scandale complètement énorme qui tourne autour de la Miss France actuelle Amandine Petit, et personne n’aurait pu penser un jour que l’on aurait entendu parler d’une telle annonce.

On a en effet eu l’occasion d’apprendre qu’Amandine Petit allait collaborer avec Marlène Schiappa, qui travaille actuellement dans le groupe En Marche mené par le chef de l’état Emmanuel Macron.

A l’heure où les scandales politiques sont de plus en plus présents, comme par exemple avec l’ancien chef de l’état Nicolas Sarkozy qui a d’ailleurs été condamné pour des faits graves s’ils s’avèrent bel et bien réel après l’appel qui devrait être mené, c’est une polémique qui pourrait faire beaucoup de bruit pour Amandine Petit. En effet, personne ne sait encore ce qui se trame très exactement entre les deux femmes, mais certains journalistes pourraient d’ores et déjà être en train de travailler sur tous les détails.

Après Emmanuel Macron en collaboration avec McFly et Carlito, Amandine Petit collabore avec Marlène Schiappa…

Devant cette annonce qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, il n’en a pas fallu plus à certains internautes pour y voir une manipulation du gouvernement français pour pouvoir préparer efficacement les prochaines élections présidentielles, et notamment avoir une meilleure image d’Emmanuel Macron, le chef de l’état.

Bien que pour le moment, ce dernier n’ait pas encore officiellement déclaré sa participation aux prochaines élections présidentielles, pour certains cela ne fait plus aucun doute ! Et après un quinquennat qui n’aura ressemblé à aucun autre, les tensions pourraient être très vives et la bataille très compliquée pour le chef du camp En Marche.

Si certains français ont d’ores et déjà fait leur choix, il se trouve que de plus en plus d’indécis sont actuellement en train de se demander pour qui ils pourraient donner leur voix en 2022, et par le biais de la participation de certaines personnalités avec le mouvement politique En Marche, certains y voient une manipulation bien huilée…