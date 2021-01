Amandine Petit (Miss France 2021) furieuse : on lui vole son identité, elle balance tout en public !

Si les téléspectateurs de TF1 ont apprécié voir la toute dernière élection de Miss France 2021 qui s’est déroulée en direct à la télévision, le moins que l’on puisse dire c’est que pour la principale intéressée Amandine Petit, l’année commence bien difficilement !

Miss France 2021 : une année catastrophique pour le concours le plus populaire de France !

Si l’année précédente avait déjà été difficile pour la Miss France de l’année, qui a dû malheureusement subir la plus grande partie de son couronnement dans le cadre du confinement, il en est de même pour Amandine Petit qui commence à être Miss France 2021 alors même que le contexte sanitaire n’est toujours pas réglé. En effet, les rassemblements sont très compliqués à gérer pour la Miss France 2021 qui doit faire tout son possible malgré tout pour proposer des rencontres avec les français, comme on a pu le voir encore très récemment.

C’est également une grosse catastrophe pour le comité Miss France : alors que celui-ci s’apprêtait à célébrer en grande fanfare le centenaire de l’élection, c’est Geneviève de Fontenay qui a fait une déclaration choc, laissant l’ambiance de l’émission dans un chaos le plus total. En effet, cette dernière, qui reste encore une personnalité très appréciée par la plupart des français, est en froid avec le comité Miss France et plus précisément avec la société Endemol.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miss France 2021 (@amandinepetitoff)

Malheureusement, elle a décidé de ne pas participer au centenaire de l’émission, alors que tout le monde attendait sa présence et qu’elle a bien été invitée par la production qui lui a tenu la main malgré tous les désaccords profonds que l’on a pu lire dans la presse depuis plusieurs années déjà.

Et cette année encore, on peut voir que Miss France 2021 est encore dans la tourmente, à cause des réseaux sociaux : un couronnement qui commence au plus mal pour la jeune femme !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miss France 2021 (@amandinepetitoff)

Miss France 2021 : elle se fait voler son identité sur les réseaux sociaux et décide de réagir violemment !

S’il y a bien une chose que personne ne peut supporter, c’est bien l’usurpation d’identité. Chaque année, des milliers de français en sont malheureusement victimes et se doivent parfois de se justifier auprès des administrations françaises pour prouver leur bonne foi, dans le cas où des actes malveillants voire illégaux auraient pu être commis.

Malheureusement, Miss France 2021 en a déjà fait les frais cette année ! La jeune femme, qui est déjà présente sur les réseaux sociaux à travers son compte Instagram, n’hésite pas à partager toutes les photos en ajoutant des commentaires sur son couronnement très émouvant. Mais c’est sur Twitter qu’une personne a décidé de se faire passer pour la jeune femme ! Alors qu’elle n’est pas présente sur le fameux réseau social à l’oiseau bleu, un internaute a décidé de créer un compte Twitter en son nom.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miss France 2021 (@amandinepetitoff)

Agacée par l’évènement, la jeune femme n’a pas voulu se laisser faire et a décidé de réagir de la plus vive des façons. Elle a en effet demandé à tous ses fans de signaler ce compte Twitter pour qu’il soit fermé au plus vite. La nouvelle Miss France n’étant pas présente sur le réseau social, cela a malheureusement laissé le champ libre aux détracteurs qui en ont profité pour lui voler son identité sans aucun scrupules ! Heureusement, on peut compter également sur Twitter de nombreux comptes de fans, ce qui fait plutôt plaisir à Amandine Petit !