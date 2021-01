Amandine Petit (Miss France 2021) : grosse catastrophe, elle balance tout après avoir eu de nouveaux problèmes avec son logement !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Miss France 2021 n’a pas eu beaucoup de chance depuis le tout début de son couronnement. En effet, même si elle y met beaucoup de bonne volonté, Amandine Petit doit faire face à beaucoup de soucis depuis qu’elle a été élue comme la toute nouvelle Miss France en cette nouvelle année ! Mais quand est-ce que le sort va-t-il arrêter de s’acharner ?

Miss France 2021 : Amandine Petit enchaîne les catastrophes, c’est une année terrible pour le comité !

Comme vous l’avez sans doute remarqué si vous suivez bien l’actualité d’une manière très assidue, vous devriez alors vous rendre compte qu’il n’y a pas une seule semaine où l’on ne parle pas d’événements parfois très malheureux concernant Miss France. Si Amandine Petit pouvait espérer vivre une année tranquille, et bien on peut dire que la réalité est bien différente et que cette dernière va devoir faire preuve de beaucoup d’adaptations dans les mois à venir !

En effet, la crise sanitaire du coronavirus est encore bel et bien là et provoque encore des millions de morts dans le monde ! Alors que Miss France 2021 se doit de respecter le couvre-feu de 18 heures comme tous les français en ce moment, elle ne peut donc pas choisir les heures de ses rendez-vous comme elle le voudrait : une contrainte assez difficile à prendre en compte mais qu’elle réussit avec brio !

Mais malheureusement pour elle, son quotidien est troublé par des événements dont elle ne peut pas maîtriser les actions, comme on a notamment pu le voir encore récemment sur les réseaux sociaux. Comme cela arrive en effet à des millions de français chaque année, Amandine Petit (Miss France 2021) a été victime d’une usurpation d’identité ! C’est en effet sur Twitter que la nouvelle Miss France s’est fait complètement voler son identité, mais pour autant elle n’a en effet pas hésité à dénoncer les faits !

Place à quelques jours de repos en famille avant de commencer 2021 avec la belle Amandine Petit.

•

Bonnes fêtes ✨

•

📸 Samuel Sarfati pic.twitter.com/FrO20du62P — Miss France (@MissFrance) December 24, 2020

Depuis, la personne concernée n’a d’ailleurs plus du tout fait parler d’elle et on ignore encore à ce jour si des poursuites judiciaires ont été menées : quoi qu’il en soit Amandine Petit a indiqué à toute sa communauté qu’elle n’était actuellement pas présente sur le réseau social Twitter !

Et comme si cela ne suffisait pas dans toute cette actualité qui est assez tragique pour la nouvelle Miss France 2021 qui vient tout juste de prendre ses fonctions, on a pu apprendre une terrible nouvelle il y a quelques heures concernant son logement…

Les premiers pas de #MissFrance2021 , Amandine Petit✨

•

📸 Sipa pic.twitter.com/1ct3xXr56L — Miss France (@MissFrance) December 20, 2020

Miss France 2021 : Amandine Petit n’a que des problèmes avec son tout nouveau logement de fonction…

Depuis qu’Amandine Petit, la nouvelle Miss France 2021, a emménagé dans son tout nouvel appartement de fonction, les problèmes ne font que de s’accumuler pour la jeune femme ! Entre les problèmes de chauffage et d’isolation qui lui rendent la vie bien difficile en plein hiver, comme c’est aussi le cas pour des milliers de français !

Mais la terrible expérience de la nouvelle Miss France 2021 ne s’est malheureusement pas arrêtée là : on a appris ce week-end que la jeune femme avait subi un terrible incident ! C’est en effet en allant jeter un papier qu’elle s’est rendue compte qu’elle avait subi un terrible dégât des eaux. Avec les pieds dans l’eau dans son propre logement et la gestion de la crise sanitaire de la COVID19 qui l’empêche de faire certains déplacements, on peut dire que Miss France 2021 n’a pas une vie qui est des plus simples en ce moment !