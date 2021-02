Amandine Petit (Miss France 2021) : incroyable, ce petit détail qui concerne son physique est fascinant !

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Amandine Petit, la nouvelle Miss France 2021, n’a pas froid aux yeux et on a encore pu le découvrir récemment avec des nouvelles annonces qui sont assez choquantes concernant la jeune femme. En effet, personne ne s’attendait à être aussi choqué et on peut dire que cela à de quoi vraiment surprendre quand on sait que la situation est toujours aussi compliquée pour toutes les autres jeunes femmes qui n’ont pas été choisies.

Bien que le concours de Miss France 2021 soit désormais terminé et qu’Amandine Petit ait pu gagner ce concours assez haut la main, il se trouve que l’on peut voir de plus en plus de français s’indigner face aux règles de ce jeu et notamment les conditions que d’anciennes Miss France ont pu dénoncer dans les médias.

Il se trouve en effet qu’Amandine Petit reste assez discrète sur bien des points et on peut dire que la jeune femme n’hésite pas pourtant à dire haut et fort ce qu’elle pense que certains sujets, comme on a pu le voir par exemple sur le sujet de son logement qui a été au coeur de la polémique pendant des semaines entières.

Amandine Petit (Miss France 2021) balance tout : elle est contrainte de ne pas modifier son physique par une obligation du comité Miss France

C’est une honte pour certains français qui ont appris la nouvelle en plein direct et qui ne pensaient pas en effet que la Miss France de cette année était aussi contrainte dans ses choix pendant son année de couronnement.

En effet, contrairement aux apparences, il se trouve que l’on ne connaît que très peu de choses concernant les droits et les devoirs des Miss France qui se sont fait élire.

Mais si certaines d’entre elles font le choix de ne pas parler des détails qui les lie au comité Miss France, d’autres comme par exemple Amandine Petit peuvent se targuer d’être franche et même honnête, en disant haut et fort tout ce qu’elles pensent notamment pendant les interviews. C’est ce que l’on a pu voir notamment dans l’émission de Maxime Guény sur Radio VL, où elle n’a pas hésité à tout raconter…

Miss France 2021 : un détail incroyable que personne n’aurait imaginé et qui a d’ores et déjà rendu dingue le public

C’est une annonce que personne n’aurait pu penser voir un jour et cela a été assez contraignant pour d’autres Miss France comme on peut très bien l’imaginer. Il se trouve en effet que comme elle l’a révélé au chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste, elle n’a aujourd’hui pas le droit de changer sa couleur de cheveux ! On ne pourrait donc pas retrouver la Miss France 2021 en rousse du jour au lendemain.

Scandalisés, certains fans n’ont pas hésité à réagir assez violemment sur les réseaux sociaux : ils ne peuvent pas comprendre en effet que des restrictions sur le corps des femmes puissent être encore en vigueur à ce jour.

Alors que les polémiques sont encore bien présentes concernant le comité Miss France et notamment le fait que Geneviève de Fontenay ne soit pas présente lors du centenaire diffusé récemment, on imagine que cela ne devrait pas s’arrêter là !