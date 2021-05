Amandine Petit (Miss France) : son secret dévoilé pour gagner le concours de reine de beauté

Il ne se passe pas une seule semaine sans que l’on apprenne des nouvelles incroyables en ce qui concerne Amandine Petit, la Miss France 2021. Si pour certains français, l’élection de cette année est complètement gâchée à cause de la crise sanitaire du coronavirus, pour d’autres, cela est tout à fait normal et voir Amandine Petit est une vraie bouffée d’air chaque jour.

Il faut dire que cela fera la seconde Miss France qui n’aura malheureusement pas pu profiter de son règne comme il se doit. Pour toutes celles et ceux qui suivent le concours Miss France chaque année, c’est un gros coup dur, car Amandine Petit risque de ne pas bien profiter de son année au sein de Miss France…

Amandine Petit se prépare à un concours de taille, celui de Miss Universe

Si ces derniers mois, on a pu voir Amandine Petit gagner le concours de Miss France haut la main, cela n’est pas suffisant pour elle. En effet, la jeune femme a la compétition dans la peau, et cela se voit ! Depuis le tout début de son aventure en tant que Miss France, elle subit beaucoup de difficultés, mais rien ne semble pouvoir l’arrêter, c’est le moins que l’on puisse dire.

On a ainsi pu la voir récemment dans de nombreuses situations assez difficiles, notamment avec son logement de fonction en tant que Miss France. Déterminée, et ce, malgré le fait que la crise sanitaire du coronavirus batte encore son plein, Amandine Petit n’en démord pas et souhaite par tous les moyens se démarquer des autres.

Tout comme l’ancienne Miss France Iris Mittenaere, Amandine Petit souhaite à son tour devenir Miss Universe. On a pu voir d’ailleurs que sur les réseaux sociaux, elle avait pu poster une photo sur les réseaux sociaux à cette occasion. En portant ainsi un petit bikini violet, il n’en a pas fallu plus pour que les internautes deviennent complètement dingues en voyant cette photo assez incroyable.

Toutefois, c’est contre toute attente qu’Amandine Petit a récemment pu dévoiler son plan secret pour réussir le concours de Miss France. Mais est-ce que sa stratégie pourra aussi s’appliquer pour le concours de Miss Universe ?

Amandine Petit balance tout, voici sa stratégie pour gagner les concours de beauté…

Avec le concours de Miss Universe qui devrait bientôt arriver, c’est une grosse pression pour Amandine Petit, la Miss France 2021. En effet, elle voudrait gagner le concours par tous les moyens, mais la compétition est rude pour ce concours qui demande beaucoup de préparation. Pour mettre toutes les chances de son côté, on a pu récemment découvrir le secret d’Amandine Petit en exclusivité.

Il se trouve qu’en ayant réalisé des études dans le monde de la santé, Amandine Petit a beaucoup travaillé avec les personnes âgées qu’elle connaît très bien. Par conséquent, en postulant au concours de Miss France, Amandine Petit a su mettre à profit ses connaissances pour pouvoir inviter les personnes du troisième âge à voter pour elle.

Si cela semble avoir fonctionné pour le concours de Miss France, on est en droit de se demander si cette stratégie pourrait bel et bien fonctionner pour le concours Miss Universe. Sans cet atout, Amandine Petit va devoir trouver un autre atout…