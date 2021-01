Amazon propose le meilleur mascara et son prix ne dépasse pas les 10 euros !

Comme vous le savez sans doute, le mascara peut sublimer votre regard ou le rendre terne. Il existe plusieurs produits qui épaississent les cils, les allongent ou leur donnent une profondeur incroyable. De nombreuses marques sont aussi présentes sur le marché, mais elles ne méritent pas toutes votre attention. Au cours de nos recherches, nous avons pu trouver le mascara de Maybelline qui est une marque largement prisée puisque les cosmétiques sont abordables et efficaces.

L’art de ne pas se ruiner sur Amazon pour un mascara

Lorsque les femmes trouvent leur mascara, elles ne changent jamais, car il est toujours difficile de dénicher le meilleur et celui qui correspond à vos attentes. Le monde de la beauté regorge de marques et de références, mais il est souvent complexe d’avoir des produits aussi simples qui comblent toutes les attentes. Le Great Lash de Maybelline est sans doute le plus prisé puisqu’il tient ses promesses et vous pourrez le dénicher sur Amazon pour moins de 10 euros.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maybelline New York (@maybelline)

Vous l’avez sans doute déjà croisé puisqu’il a un packaging rose avec un bouchon vert.

Sur Amazon, vous pourrez le trouver à moins de 9 euros, mais il est facturé 5 euros chez Beauty Bay ou 7 euros du côté de Lokkfantastic .

. Nocibe l’intègre aussi à sa gamme puisqu’il s’agit d’un mascara classique que de nombreuses femmes ont pu tester ces dernières années.

Il est connu dans le monde entier et comme le précise la marque sur son site Internet, il est numéro un aux États-Unis.

Il a pour vocation d’allonger vos cils, il peut aussi les épaissir, mais n’ayez pas la main lourde sur la quantité pour que le regard soit sympathique.

La brosse offre une bonne précision, il est donc parfait pour les débutants qui ne maîtrisent pas forcément les brosses biscornues. Par rapport à un mascara classique, celui-ci a l’avantage d’être deux fois plus intense et il y a également une quantité plus importante pour les particules de couleurs. Vous le trouverez en une seule teinte à savoir le noir. Certaines femmes en fonction de leur maquillage peuvent aussi choisir un mascara marron qui est toutefois plus difficile à associer au quotidien. La texture a l’avantage d’être crémeuse et facile à répartir.

Comment utiliser un mascara ?

Que ce soit le Great Lash ou une autre version, sachez que l’application du mascara n’est pas si complexe. Vous devez sortir la brosse et la rentrer dans le packaging pour qu’elle se gorge bien de produit. Vous l’essuyez avec l’embout prévu à cet effet et vous déposez la brosse à la base de vos cils. Plusieurs techniques sont à envisager, certaines femmes ne bougent pas la brosse, elles ferment alors les yeux pour que les cils se gorgent de produit naturellement. D’autres réalisent des « zig zag » en partant de la base.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maybelline New York (@maybelline)



Faites cela pour toute la largeur de la paupière et vous pouvez aussi l’appliquer sur les cils inférieurs pour apporter de la profondeur. N’ayez pas trop la main lourde pour le bas, afin de ne pas déstabiliser votre regard. Lorsque vous avez appliqué une première couche, il est possible de laisser sécher et d’utiliser un autre produit de maquillage en attendant. Vous appliquez ensuite une seconde couche, mais cela n’est pas possible avec tous les mascaras.

Certains ont tendance à faire des paquets qui sont disgracieux et vous n’aurez pas le rendu escompté. Pensez le soir venu à bien démaquiller vos yeux en supprimant tous les résidus avec une eau micellaire par exemple.