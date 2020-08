Amber Heard poste une photo inappropriée, les internautes sont choqués, elle leur répond méchamment !

Amber Heard est bien la cible de critiques depuis un certain temps. Déjà ciblée lors de sa bataille judiciaire contre Johnny Depp, elle est de nouveau taclée sur la toile pour une certaine raison. On lui connaît bien son fort caractère. Les remarques des internautes l’ont poussé à riposter sur son compte twitter. On vous en apprend plus à travers cet article.

Une attitude qui a visiblement déplu aux internautes

Peu après ses soucis judiciaires avec son ex-mari, l’actrice Amber Heard a décidé de passer quelque temps en Turquie. Elle s’est rendue à Istanbul où elle semble bien s’y plaire. Cependant, les polémiques ont bien refait surface après une photo qu’elle a postée sur les réseaux sociaux.

En effet, les internautes n’ont pas apprécié la tenue d’Amber Heard qu’ils ont jugé très inappropriée alors que celle-ci revenait de la visite de la mosquée Süleymaniye. Le cliché a été pris près d’un cimetière où elle était dans la même tenue. L’actrice a veillé à se couvrir les cheveux avec un foulard fuchsia de couleur rose. En légende, l’actrice révélait qu’elle a passé la journée à visiter les mosquées d’Istanbul et qu’elle commençait à tomber amoureuse de cette ville.

Cependant, le détail qui a déplu à ses abonnés serait le fait que son haut laisse transparaître ses tétons. Cela a provoqué de vives réactions sur la toile. Les internautes ont beaucoup critiqué cette photo. Il faut dire que toute la toile a été scandalisée par les propos véhéments de ses abonnés.

Pour certains, l’actrice d’Aquaman n’aurait aucun respect pour les religions. Ce ne serait apparemment pas la première fois que la jeune femme aurait tenu un acte aussi effronté. Pour d’autres, le port d’hijab serait juste comme un accessoire de mode et la vue de son cou et de ses tétons témoignerait du peu de sérieux de la jeune femme.

Amber Heard répond à ses détracteurs

Cette nouvelle polémique dans laquelle se trouve la star de cinéma ferait certainement plaisir à son ex-mari qui n’a eu aucun scrupule à la démonter durant son procès contre le Sun. Si une majorité de personnes a été choquée par la tenue de l’actrice, d’autres l’ont également violemment clashé.

Face à toutes ses remarques désobligeantes, Amber Heard n’a pu s’empêcher de répondre à tous ceux qui la harcelaient. À travers son compte Twitter, l’actrice de Never back down a affirmé qu’elle a respecté l’obligation du port de foulard dans les mosquées. Elle ajouta qu’il en est de même dans les musées et les églises et qu’il n’y avait plus de mystère.

Une succession de problèmes pour Amber Heard

Ces derniers jours n’ont pas été de tout repos pour l’actrice. En effet, Amber Heard a traversé plusieurs bouleversements ces derniers temps. Le 7 juillet dernier commençait le procès qui opposait Amber Heard à son ex-mari Johnny Depp. Plusieurs révélations choquantes sont parvenues au public.

Son ex-mari avait été qualifié de mari violent. Amber Heard, aujourd’hui âgée de 34 ans a révélé que Johnny Depp la battait et la menaçait. Ce sont des détails choquants qui ont créé de véritables tollés sur la toile.

La sœur de l’actrice a corroboré ses dires. En effet, Whitney Henriquez a affirmé avoir été battu par le mari de sa sœur. Johnny Depp a été décrit comme un personnage incroyablement jaloux et possessif. Pourtant, ses caractères n’ont pas été révélés pendant leurs premières rencontres !