Amel Bent a “énormément maigri” : elle répond aux inquiétudes de ses fans !

“Tu as beaucoup maigri”, “Peut-être qu’elle est malade”, voici le genre de propos que l’on a pu lire sous l’une des photos postées par la star française sur Instagram. Des commentaires qui n’ont pas manqué de faire grincer des dents la principale concernée.

“Je n’ai pas perdu un gramme”

Alors que la chanteuse de r’n’b français qui a bercé notre adolescence avait fait son grand retour sur le devant la scène en tant que coach dans l’émission musicale The Voice, elle se retrouve aujourdh’ui malgré elle au milieu d’une polémique sur son poids. D’après les internautes elle aurait “trop maigri”.

La star de la chanson française a récemment surpris ses fans après la publication de certains clichés d’elle sur Instagram. Des clichés qui pourtant, à y regarder de plus près n’ont rien de choquant.

On y voit une jeune femme souriante au look original et à la taille de guêpe. Une jeune femme qui a l’air heureuse, épanouie et clairement bien dans ses baskets et dans son corps.

Oui, mais voilà, certains internautes sont convaincus que celle-ci a “trop maigri”, et ne se sont pas manqué de le lui faire savoir dans les commentaires.

Amel Bent a-t-elle réellement perdu trop de poids ou ce n’est qu’un effet d’optique sur les photos ?

Ou peut être ces commentaires et ces critiques sont-ils simplement le fruit d’une société patriarcale où le poids des femmes sera toujours critiquable et oscillera éternellement entre le “trop” et le “pas assez” ?

“C’est vrai, on dirait que j’ai perdu 20 kilos”

Et oui il ne faut pas se fier à ce que l’on voit sur les réseaux sociaux et encore moins sur les photos de stars.

“Ne jamais se fier aux apparences”, c’est d’ailleurs le message que l’emblématique chanteuse de “ma philosophie” a souhaité faire passer à ses fans et à ses détracteurs.

Elle leur a d’ailleurs adressé un message tout particulier ce mercredi 7 octobre : “C’est vrai, on dirait que j’ai perdu 20 kilos et pourtant, je n’ai pas perdu un gramme depuis cet été. J’ai juste la chance de travailler avec une personne qui respecte ma morphologie” a-t-elle annoncé sur les réseaux sociaux.

Et si on regarde ses photos de plus près, il est très difficile de comprendre l’objet de tant de polémique. Après tout, ces clichés ne montrent qu’une femme heureuse, souriante, bien habillée et à l’aise dans son corps.

La chanteuse de 35 ans s’est montrée extrêmement reconnaissante d’avoir la chance de travailler avec des personnes de talent qui cherchent à sublimer les corps et à mettre en avant ses atouts plutôt que de cacher “ce qui ne va pas” ou ne rentrerait pas dans des critères de beauté arbitrairement donnés.

“Elle est révolue l’époque où on me disait ‘je vais te mettre une tunique pour cacher ton derrière’ ou ‘j’ai opté pour un truc très large, ce sera plus flatteur”.

“Je suis la seule habitante de ce corps”

À une époque où le corps des femmes, et de manière générale le corps des autres, est encore et toujours vu comme un objet de désir ou de dégoût sur lequel il est « indispensable » de donner son opinion, cette fausse polémique a eu moins eu l’effet de faire réfléchir.

Et la chanteuse n’a d’ailleurs pas mâché ses mots, elle-même consternée par ce besoin constant de juger :

“Mes valeurs et mes convictions ne se comptent pas en grammes. Que je prenne ou perde du poids ne me définit pas en tant qu’artiste, en tant que femme ou en tant que mère. Jusqu’à preuve du contraire, je suis la seule habitante de ce corps qui est le mien et je suis la seule personne qui doit s’y sentir bien. Merci”

En espérant que cette fois-ci le message a été clair et en espérant également qu’un jour, le corps de la femme cesse d’être un objet.

Mais au vu des derniers événements politiques et des fausses polémiques qui continuent de voir le jour (notamment les fameuses « tenues républicaines »), cela va demander encore beaucoup de travail.