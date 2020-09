Amel Bent dévoile sa transformation physique sur Instagram, ses fans sont choqués !

L’interprète de « Ma philosophie » a surpris ses fans en postant des photos d’elle avec ses cheveux naturels et en maxi décolleté ! Instagram est donc l’application que vous devez avoir pour la suivre. Vous pourrez découvrir de nombreux clichés.

Air marin rime avec cheveux naturels

C’est sur son compte Instagram que la chanteuse s’est dévoilée. Elle s’est prise en selfie avec son teint hâlé et ses boucles brunes et l’effet sur ses fans a été instantané ! En effet, si la chanteuse s’est passée de légende, ses fans n’ont pas tari d’éloges à son sujet.

D’habitude, la chanteuse arbore effectivement des cheveux lisses, ce qui rend cette image particulièrement sublime. Mais après tout, ces vacances au bord de la mer ont donné raison à Amel Bent qui se dévoile telle qu’elle est. Pour information, la chanteuse a décidé de profiter de l’été sur la Côte d’Azur.

Et un maxi décolleté pour dévoiler son nouveau corps post-confinement !

Mais ce n’est pas tout ! le 21 août dernier, Amel Bent a également fait grimper la température sur Twitter. Cette fois-ci, la chanteuse avait posté une photo très sensuelle d’elle en maxi-décolleté. Fière d’avoir perdu plusieurs kilos durant le confinement, Amel Bent n’a pas hésité à dévoiler sa nouvelle silhouette parfaite !

Sur la photo, la chanteuse s’est dévoilée en crop top liberty. En plus d’être jolie, la coach de The Voice avait enchanté ses fans en osant un décolleté plongeant. Il n’en fallait pas plus à ses fans pour succomber face à ses fans qui l’ont littéralement noyé sous des tonnes d’éloges et ne manquant pas de complimenter sa jolie silhouette. Dans certains commentaires, on pouvait lire « celui-ci en met vraiment plein les yeux. Magnifique Amel » ou encore « Magnifique, sublime, de plus en plus belle, toujours aussi craquantes » et des mots doux comme « La plus belle des mamans », écrivirent ses fans.

C H I Q U I T A pic.twitter.com/jmj5qKNt9q — AMEL BENT (@amel_bent) August 21, 2020

Le soleil avant la tempête ?

Mais il faut savoir que si la maman et chanteuse profite à fond de cet été, ce n’est pas sans raison. Si Amel Bent jongle entre sa vie personnelle et professionnelle, elle doit également gérer certains problèmes. En particulier ceux de son mari, Patrick Antonelli, qui est impliqué dans une vaste affaire d’escroquerie de faux permis de conduire.

L’AFP avait effectivement rapporté en juillet 2020 que Patrick Antonelli avait été condamné à 4 ans d’emprisonnement dont deux fermes et qu’il doit s’acquitter d’une amende de 100.000 euros. Le tribunal correctionnel de Nanterre a effectivement accusé le mari de Patrick Antonelli de « corruption, modification frauduleuse d’un système de données et obtention frauduleuse de document administratif ».

Si Patrick Antonelli n’interjette pas appel, il devra comparaître devant le tribunal le vendredi 04 septembre 2020 et s’il ne passe pas directement par la case prison, il devra tout de même s’acquitter de l’amende de 100.000 euros. De plus, Patrick Antonelli n’aura plus jamais le droit de gérer une entreprise. Pour éviter qu’Amel ne soit impliquée dans ses problèmes d’argent et ses dettes, le couple a été contraint de divorcer.

C’est ainsi en prévision de ces moments douloureux qu’Amel Bent profite à fond de ces moments spéciaux avec sa petite famille. D’autant plus qu’outre son retour comme coach de The Voice dans la prochaine saison, on retrouvera Amel Bent dans un téléfilm qui sera prochainement diffusé sur France 3, intitulé Les sandales blanches, et dont elle interprètera l’héroïne, Malika, une jeune femme victime d’un accident qui, grâce à la musique, retrouvera sa joie de vivre.