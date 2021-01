Amel Bent dévoile un secret à propos de sa collaboration avec Diam’s, découvrez-le maintenant !

Aujourd’hui, il est difficile de ne pas se souvenir de Diam’s puisqu’elle a enchaîné les succès. Désormais, la rappeuse est loin des plateaux de télévision et des Charts, mais ses titres sont toujours dans l’esprit des Français. Ces derniers ne peuvent pas oublier par exemple La Boulette qui fut une chanson mémorable pour la jeunesse d’antan. Elle a donc eu l’occasion de collaborer avec Vitaa, mais également Amel Bent. Cette dernière a notamment pu embrasser le succès avec son titre Ma philosophie. Vous pensez que cette chanson date d’hier et, pourtant, elle a été partagée il y a près de 15 ans.

Une belle surprise d’Amel Bent pour ses fans

À l’occasion de l’anniversaire de ce titre qui a donc pu changer sa vie, la chanteuse a décidé de proposer une vidéo à savoir le making of de ce titre qui lui permettait enfin de se dévoiler au grand jour et de partager sa vision du quotidien. Elle n’a pas été seule dans cette aventure puisque la jeune Amel Bent a eu l’occasion de travailler avec son amie à savoir Diam’s qui a aussi changé la vie de Vitaa. Cette dernière connaît aujourd’hui un succès incroyable avec Slimane, mais elle a eu l’occasion de démarrer grâce à la rappeuse.

Amel Bent dévoile alors les coulisses de la rencontre avec Diam’s qui avait eu un grand plaisir à collaborer avec la chanteuse .

. Avec les 15 ans de ce titre emblématique, la chanteuse a aussi décidé de lever le voile sur un secret dans une émission de TMC.

En effet, elle n’a jamais eu l’occasion d’évoquer la création de ce titre, mais elle a su garder un secret au fil des années.

Celle qui est désormais une maman comblée et coach dans l’émission The Voice révèle qu’elle a écrit avec Diam’s en 15 minutes cette fameuse chanson. Si vous avez regardé ce week-end les différents reportages, vous avez pu découvrir notamment celui sur Vitaa et Diam’s. Celle qui collabore avec Slimane a précisé que le titre avait été écrit très rapidement en freestyle en enchaînant les phrases. Avec Confessions Nocturnes, les deux jeunes femmes à l’époque ont renversé les Charts et la chanson est toujours l’une des plus écoutées par les jeunes même après toutes ces années.

Amel Bent enchaîne les casquettes

Même si Diam’s s’est retirée du monde des paillettes, elle a tout de même pu bouleverser le quotidien de plusieurs artistes grâce à son talent. En ce qui concerne Amel Bent, elle a eu l’occasion de mener sa barque pour atteindre ses rêves. Elle est donc une chanteuse accomplie puisqu’elle a plusieurs succès à son actif. Pendant le premier confinement, elle avait aussi partagé son quotidien qui lui a permis de perdre plusieurs kilos, elle dévoile désormais un physique réjouissant qui semble la combler.

Amel Bent a également embrassé une carrière d’actrice pour la télévision et son CV dévoile aussi sa place de coach dans l’émission The Voice diffusée sur TF1. La nouvelle saison débarque dans quelques jours et le jury a été renouvelé pour cette année. En effet, vous pourrez à nouveau découvrir Florent Pagny par exemple ou encore Vianney, qui fait son entrée dans cette grande aventure. Il y a sans doute d’autres projets qu’Amel Bent pourra réaliser dans les prochains mois même si le monde de la culture et de la musique est à l’arrêt à cause notamment de la crise sanitaire qui entache toujours notre quotidien. Cela fait pratiquement une année.