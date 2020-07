Amel Bent : victime d’une usurpation d’identité, « elle » arnaque ses fans sur Instagram ?

Ce qui ne l’empêche pas d’entretenir une forte complicité avec ses millions de fans en France et à travers le monde.

Nos stars nous font rêver

Autant que nous sommes, nous avons nos stars préférées. Et leur vie trépidante nous fait rêver. Presque toujours rayonnants de beaucoup de beauté, pas un seul jour ne passe sans que nous cherchions à connaître l’actualité de leur quotidien. Pour nous, elles sont des privilégiées qui peuvent faire ou avoir des choses extraordinaires auxquelles le commun des mortels ne peut accéder. Nous avons, pour la plupart d’entre nous, essayé d’entrer en contact avec eux par le biais de leur réseau social. Évidemment ! Nous n’avons pas eu de réponse.

Surprise ! Un de ces quatre matins nous tombons sur le message de l’une de nos idoles dans la messagerie de notre réseau social. Nous n’en croyons pas nos yeux. Est-ce bien possible qu’elle ait finalement répondu à notre contact d’il y a des années ? On s’empresse de lire et de relire toujours avec le même enthousiasme béat. Mais passé les moments d’euphorie, une question persistante vient inexorablement à l’esprit. Est-ce bien notre idole tant admirée ? Pourquoi nous fait-elle justement cette proposition, et avec un tel empressement ? Parfois, on répond timidement. Ou on en parle avec ses proches.

Une escroquerie portée par les célébrités

Ce cas de figure, plusieurs personnes l’ont déjà vécu, par mail ou sur les réseaux sociaux. Des propositions alléchantes venant de nos stars ou d’autres célébrités et qui invitent avec empressement à les saisir. Celles-ci peuvent se présenter sous différentes formes. La vente en exclusivité d’une redingote ou d’une veste en cuir portée par la star la cession d’une collection de disques ou la promotion d’un produit avec des vertus exceptionnelles. Malheureusement, il s’est révélé dans la majorité des cas qu’il s’agit de pratiques mises en branle par des personnes mal intentionnées pour arnaquer les followers de ces célébrités.

Des milliers de personnes en Europe et à travers le monde se sont malencontreusement laissées prendre à cette escroquerie en envoyant des centaines de mille d’euros et même plus à des escrocs qu’ils prenaient pour leur idole ou en investissant dans des produits factices. La clé de la réussite de cette machination, c’est la confiance, presque aveugle que nous plaçons dans ces stars. Normal, elles ont déjà tout pour elles : charme, voyages de luxe, fringues de rêves, soirées mondaines exceptionnelles, etc.

Amel Bent

Récemment encore, et à l’instar de ceux de plusieurs autres célébrités, les fans d’Amel Bent ont été victimes ce type de supercherie. Un profil créé sur l’un des réseaux sociaux les plus en vue du moment s’est en effet fait passer pour la chanteuse et actrice française et est entré en contact avec plusieurs de ses followers. Au menu de cette usurpation d’identité, une promotion de régime aux gélules amincissantes qu’Amel Bent aurait elle-même essayé et validé. Mais en réalité, l’interprète de « Ma philosophie » n’a jamais eu connaissance d’un tel régime, encore moins ne l’a validé.

Dans une story postée sur Instagram, lundi 6 avril, elle-même, la vraie Amel Bent a annoncé que quelqu’un s’est fait passer pour elle. « Le régime Kéto avec des gélules ou je ne sais quoi qui utilise mon nom pour promouvoir leur truc, c’est fake fake fake. Je ne sais pas ce que c’est et je n’ai jamais utilisé leurs produits », a-t-elle énoncé dans la story. Tout en déclarant qu’une telle manipulation de ses fans la répugnait, elle a mis en garde ces derniers contre ce genre d’escroquerie. Mieux, la coach de The Voice les a invités à faire montre de beaucoup de vigilance pour ne pas se laisser prendre dans la nasse des délinquants.