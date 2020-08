Amel Bent : elle dévoile en photo un moment câlin avec ses filles et fait fondre les internautes !

Un break bien mérité pour Amel Bent, tiraillée entre les obligations professionnelles et les problèmes personnels.

Des journées intenses et chargées. Mais, justement, la chanteuse a dévoilé à ses fans que malgré toutes les obligations professionnelles qu’elle doit honorer, elle a toujours le temps de s’occuper de ses filles en leur donnant amour et tendresse. Photos à l’appui !

Le lundi 03 août 2020, Amel Bent a partagé une série de photos particulières sur son compte Instagram. Elle a effectivement posé avec ses deux filles, Sofia 4 ans et demi et Hana, bientôt 4 ans sur une belle plage en une belle nuit de pleine lune. Les trois s’étaient habillées tout en blanc, Amel Bent arborait une magnifique combinaison blanche, dos à la mer et visage de profil, tout en serrant ses filles contre elles, les sœurs portant chacune une petite robe blanche.

Les six photos, où Amel Bent posaient avec ses filles dans trois d’entre elles, ont rapidement fait le tour du réseau social et n’ont pas du tout laissé ses abonnés indifférents. Parmi les commentaires élogieux, on pouvait lire « Ohh que vous êtes belles », « Vous êtes si belles ensembles » ou encore « Qu’elle est mignonne cette petite famille ». D’ailleurs, les clichés ont également fait réagir l’ancien partenaire d’Amel Bent dans DALS, Christophe Licata et Slimane, qui sont très proches de la chanteuse.

Une parenthèse dans une vie mouvementée ?

On vous parlait plus haut des nombreuses obligations d’Amel Bent. Bien que la pandémie de coronavirus et les mesures de confinement ont obligé la majorité d’entre nous à revoir nos plans professionnels et personnels à plus tard, Amel Bent, elle, a été sur tous les fronts.

Amel Bent a effectivement été coach à The Voice bien qu’en raison de la crise sanitaire, la finale de cette saison s’était déroulée dans des conditions bien particulières. En parallèle, la célébrité avait également enregistré et fait la promotion d’un nouveau single intitulé « Jusqu’au bout » avec Imen Es qui pourrait être le prélude d’un nouvel album prévu pour cet automne.

Mais, outre cette vie professionnelle intense, Amel Bent doit aussi faire face à certains problèmes personnels qui concernent particulièrement son mari, Patrick Antonelli, condamné à 4 ans de prison dont deux ans fermes dans une affaire de fraude au permis de conduire.

Une escroquerie montée par amour pour Amel Bent

L’affaire remonte à quelques années. En 2013, Patrick Antonelli rencontre Amel Bent, il est alors le gérant d’une auto-école à Neuilly-Sur-Seine. Cependant, comme il l’affirme au tribunal, il était fou amoureux d’elle mais n’était pas financièrement au niveau. Il va alors sombrer dans une magouille avec une fonctionnaire de la préfecture des Hauts-de-Seine, Rabiah Benrais, qui lui propose un deal : elle voulait 4.000 euros par permis.

Les deux complices ont alors mis en place un trafic de permis de conduire entre octobre 2013 et janvier 2015, période à laquelle ils auraient délivré 258 permis frauduleux et pu brasser au minimum, 400.000 euros. Les « clients » ne passaient ainsi pas par la case « examen » et obtenait directement le « papier rose ». Les noms de certaines célébrités ont été évoqués dont le journaliste Ali Baddou et les footballeurs Jérémy Menez et Layvin Kurzawa.

Le mercredi 8 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Nanterre a rendu son verdict : Patrick Antonelli écopera de 4 ans de prison dont deux avec sursis assortis d’un mandat de dépôt et de 100.000 euros d’amende. Il suivra également une formation mais pourra plus jamais gérer une entreprise. L’homme sera convoqué le vendredi 04 septembre prochain pour le mandat de dépôt différé et devra ainsi aller en prison pour purger sa peine sauf s’il décide de faire appel.