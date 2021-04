Amel Bent et Hatik dans The Voice : les fans auraient ressenti une certaine tension !

Il y a quelques mois, les fans de rap pouvaient découvrir une série hors du commun et elle permettait de dévoiler Hatik.

Ce dernier incarnait un jeune homme qui faisait son possible pour connaître le succès et la gloire grâce à son talent et à sa passion pour la musique. Rapidement, il a pu exprimer son art et il s’est retrouvé sur le plateau de The Voice en compagnie d’Amel Bent pour un duo très remarqué sur les réseaux sociaux. Il fallait donc regarder l’émission du 3 avril 2021 pour découvrir les deux artistes.

Amel et Hatik interprètent un tube dévoilé en 2020

Les collaborations dans le monde de la musique ne sont pas aussi rares, car certains artistes peuvent ainsi gagner en visibilité grâce à des stars par exemple. Comme Amel Bent est un membre à part entière du jury de The Voice, cela permettait à ce rappeur de se dévoiler sur TF1 un samedi soir alors que l’émission est largement regardée. Il faut savoir que le duo a pu interpréter le titre 1, 2, 3 qui a vu le jour l’année dernière.

Amel et Hatik partagent alors des paroles fortes concernant un couple qui traverse une période difficile .

. Au vu des déclarations des fans du programme, les deux artistes auraient clairement misé sur l’interprétation tout en se basant sur les paroles de la chanson.

Ils sont alors nombreux à avoir identifié une certaine tension sexuelle entre les deux chanteurs et la prestation a clairement engendré le buzz sur les réseaux.

En effet, si vous avez pu regarder le programme samedi soir ou en replay, vous avez pu constater que les deux artistes étaient très complices. Toutefois, pour donner vie aux paroles, Amel Bent et Hatik étaient cachés par un rideau afin de jongler avec celui-ci pour une prestation quelque peu sensuelle qui n’est pas passée inaperçue.

Toutefois, les rumeurs ont pris de l’ampleur sur les réseaux, car des fans estiment que la tension sexuelle n’était pas seulement le fruit de cette interprétation. Ils sont plusieurs à penser que le jeune Hatik et Amel Bent ne sont pas seulement deux artistes, leur collaboration aurait donc passé le cap supérieur selon les spéculations qu’il faut bien sûr prendre avec des pincettes.

Des internautes trouvent la prestation gênante

Entre Hatik et Amel Bent, le flow semble être parfait, l’alchimie est clairement au rendez-vous, cela permet à la chanson de prendre vie sur le plateau de The Voice pour le plus grand bonheur des fans de ce programme qui ont eu l’occasion d’assister aux battles. Les jurés ont pu créer leur groupe, ils tentent désormais de trouver la nouvelle star du programme. Toutefois, les internautes ont noté que la proximité entre les deux chanteurs pouvait être gênante comme vous pouvez le découvrir dans les colonnes de Public.

Certains estiment que cette tension sexuelle était déjà au rendez-vous dans les vidéos diffusées pour ce duo, mais les fans ont constaté que c’était encore plus flagrant sur le plateau de The Voice. Dans tous les cas, il sera difficile de savoir s’il s’agit d’une simple interprétation très pointue ou d’une situation un peu plus traditionnelle entre deux personnes. Cela permet aussi au programme de connaître un vrai succès alors que les émissions ont parfois tendance à être très longues à regarder. En effet, si vous avez déjà regardé The Voice, sachez que vous n’aurez pas de grandes nouveautés et c’est assez dommage tout en étant lassant.

Sur YouTube, vous pouvez découvrir les différentes prestations de ce duo.