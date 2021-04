Amel Bent et Hatik dans une certaine “tension sexuelle” qui rend complètement dingue les internautes

Personne n’aurait pu imaginer il y a de cela quelques mois que le chanteur Hatik dans The Voice allait pouvoir collaborer avec la chanteuse Amel Bent. Il faut dire que les deux artistes ne sont pas tout à fait de la même génération, et Amel Bent avait récemment pu apparaître dans des clips et des chansons qui sont alors très loin de l’univers du chanteur qui se rapproche de plus en plus de la pop urbaine.

Il n’est pas rare en effet de pouvoir le chanteur Hatik se rapprocher de certains artistes de rap, et notamment avec des reprises de chansons mythiques comme par exemple cela a été le cas avec la chanson Angela. En effet, on a pu découvrir dans The Voice des images assez incroyables, et la prestation des deux artistes a vraiment pu choquer les internautes et tous les téléspectateurs, c’est le moins que l’on puisse dire.

En voyant le duo des deux artistes, certains téléspectateurs n’ont par ailleurs pas pu s’empêcher de faire le rapprochement direct avec le duo d’artistes Vitaa et Slimane, qui sont même allés récemment jusqu’à enregistrer un album entier ensemble qui a pu même faire un très gros carton ces derniers temps. Mais va-t-on pouvoir voir la même chose entre Hatik et la chanteuse Amel Bent ?

Amel Bent et Hatik collaborent ensemble dans The Voice pour une prestation légendaire

Pour la dixième saison, on peut dire que The Voice a encore réussi à frapper très fort, en proposant notamment un duo de chanteurs mythiques avec une belle prestation d’Amel Bent et Hatik. La chanson qu’ils ont pu interpréter ensemble, qui s’intitule alors tout simplement 1, 2, 3 n’a pas laissé de marbre les téléspectateurs, c’est le moins que l’on puisse dire.

Il se trouve en effet que l’on a pu découvrir que les deux artistes semblaient plus proches que jamais dans ce moment de grâce où ils ont pu chanter ensemble cette très belle chanson qui a ravi les fans. Dans cette phase de battle, il se trouve que les chanteurs se mettent dans des positions très délicates et cette fois-ci en voyant l’interprète de la série Validé de Franck Gastambide, on peut dire que l’émotion a été assez palpable.

Amel Bent est-elle en couple avec le chanteur Hatik ? Les téléspectateurs se posent des questions…

Il se trouve qu’en voyant les images des deux artistes dans The Voice, on ne peut que constater une certaine alchimie entre les deux chanteurs. Dans le clip de 1, 2, 3, certains fans de Hatik et d’Amel Bent se posaient déjà beaucoup de questions sur les deux artistes, mais le moins que l’on puisse dire c’est que sur le plateau de l’émission The Voice cela a pu s’amplifier d’une force très rare !

Comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, certains internautes se sont empressés de lancer des rumeurs complètement dingues sur les deux chanteurs, laissant croire ainsi qu’ils auraient pu être ensemble, même si dans la pratique cela ne semble pas vraiment être le cas pour le moment !