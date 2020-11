Amel Bent : heureuse en couple, elle choisit de divorcer pour ne pas payer les amendes pour fraude fiscale de son mari !

View this post on Instagram

T H E V O I C E 2 0 2 1 Je suis fière et heureuse de vous annoncer que je retrouve mon fauteuil rouge pour une nouvelle saison de #TheVoice. J’ai l’immense joie de partager cette nouvelle aventure avec des artistes magnifiques, @pagny_officiel @vianneymusique et mon co-coach @marclavoineofficiel. J’ai une pensée pour mes amis @pascalobispo et @larafabianofficial avec qui je me suis éclatée l’année dernière. Je sens que cette nouvelle saison sera encore riche en émotions, en spectacle et en voix ! J’ai hâte de retrouver toute la the voice family, @nikosaliagas @karineferri @bberberes @pascalguix @raniabedia @matthieugrelier @tristancarne @stephanejarny, les musiciens, journalistes, techniciens @itvstudiosfr @tf1 Merci pour votre confiance ✌🏽