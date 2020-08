Amel Bent : « insupportable », les téléspectateurs trouvent qu’elle gâche la nouvelle saison de The Voice !

À chaque fois, les interventions sont pointées du doigt, elle est donc décrite comme insupportable et pour certains, elle gâche complètement The Voice.

The Voice sans Amel Bent, c’est mieux

Sa participation avait déjà fait couler beaucoup d’encre puisqu’elle ne serait pas légitime dans ce rôle. En effet, Amel Bent n’aurait pas le talent pour coacher les candidats et tous ses choix sont pointés du doigt, remis en question et une source d’agacement très profonde. Par exemple, le départ de Sarah a largement énervé les internautes qui ont massivement utilisé Twitter pour déverser leur haine.

Amel Bent aurait tendance à gâcher The Voice et sa participation aux Enfoirés a été pointée du doigt .

. La chanteuse mobilise trop souvent la parole sans avoir des informations pertinentes à partager.

Ses avis sont souvent peu intéressants et faussés par son manque de talent.

Les internautes avouent également qu’elle dégrade les programmes et les fans peuvent éteindre la télévision à cause d’elle.

Sa participation à The Voice avait déjà été mise de côté chez les enfants.

Cette année ça sera sans moi, j ai regarder les deux premiers épisodes, j accroche pas du tout . Amel Bent est juste insupportable . TF1 a détruit thé voice . — Nono le robot (@Bloods_Crips_X3) February 8, 2020

En effet, c’est Kendji Girac qui a pris sa place puisqu’il est beaucoup plus apprécié que la chanteuse. N’oublions pas qu’il a gagné cette émission, il a donc une certaine légitimité dans ses propos. Dans tous les cas, si la tendance continue sur cette lancée, elle pourrait aussi perdre sa place chez les adultes pour l’année prochaine. Comme les internautes décryptent tous ses faits et ses gestes, la prochaine émission sera aussi sous le feu des projecteurs. Vous pouvez d’ailleurs découvrir ses propos à l’encontre de Lara Fabian. Les deux chanteuses ne s’entendraient pas très bien en coulisse.

Amel Bent invité à partir de TF1

Toutes les apparitions sont insupportables pour les internautes que ce soit dans The Voice ou les Enfoirés. C’est surtout dans l’émission au profit des Restos du Coeur qu’elle a été vivement critiquée. Elle semblait s’amuser seule sans forcément accorder une réelle attention aux spectateurs et aux téléspectateurs. Pour le prochain épisode de The Voice qui sera aussi écourté à cause du coronavirus, il y a de grandes chances pour que ses réactions soient pointées du doigt. Deux coachs semblent tirer leur épingle du jeu au cours de cette saison à savoir Pascal Obispo et Marc Lavoine.

Les deux chanteurs sont relativement discrets, ils ont des conseils avisés et ils ne sont pas aussi « insupportables » que Lara Fabian ou Amel Bent.

Nombreux sont ceux qui n’ont pas apprécié les interventions de Lara Fabian qui a tendance à se mettre en avant, à multiplier les sorties de larme pour toutes les situations et surtout elle n’hésite pas à monopoliser la conversation pour finalement ne rien dire d’intéressant. Il n’est donc pas surprenant que les réactions soient aussi vives sur tous les réseaux sociaux.