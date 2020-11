Amel Bent : La chanteuse commet une sacrée bourde par rapport à ses filles ! 

Quand on est une maman occupée, il peut parfois arriver, quelques oublis. C’est ce qui est arrivé à Amel Bent ce mercredi 11 novembre 2020, lorsqu’elle s’est préparée avec ses 2 petites filles, pour les conduire à l’école. Problème ? Il s’agit en réalité d’un jour férié en France !

La France commémore le 102e anniversaire de l’Armistice

Les temps sont plutôt compliqués en cette période de pandémie… La routine et les habitudes du quotidien sont parfois, ce qui aide à maintenir la tête hors de l’eau.

Lorsqu’il est question d’habitude et de quotidien, s’apprêter et apprêter ses enfants pour les emmener à l’école en fait partie. Toutefois, il ne faudrait pas oublier ces nombreux jours fériés que compte l’année… n’est-ce-pas Amel ?



En effet, depuis un siècle maintenant, la France commémore le jour de l’Armistice. Cette année il s’agissait du 102e, et Covid-19 oblige, la cérémonie nationale a été fermée au public, et tout s’est déroulé en petit comité, dans le respect strict des gestes barrières.

Étant donné la sobriété de l’événement cette année, tout le monde ne s’en est pas forcément rendu compte. Pris dans la routine, surtout lorsque l’on est une maman plutôt occupée, il n’est pas toujours facile de retenir toutes les dates. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à l’interprète de Ma philosophie.

A la décharge d’Amel Bent qui est aujourd’hui une star de la chanson française, elle a de nombreux projets en cours, sans oublier son rôle de maman. Déjà, la jeune femme de 35 ans est de retour en tant que coach dans l’émission The Voice. Elle retrouve donc non seulement Marc Lavoine, mais aussi un tout nouveau coach en la personne de Vianney, sans oublier un ancien qui revient : Florent Pagny.

Par ailleurs, la maman de Hana et Sofia vient de sortir deux nouveaux singles avec des chanteurs émergents, à savoir Imen Es et Hatik. Épouse et mère de famille, Amel Bent a également des tâches familiales qui lui incombent, d’autant plus que ses fillettes n’ont que 4 ans et 3 ans.

La chanteuse amène ses jolies fillettes à l’école…un jour férié !

Nous sommes donc le 11 novembre 2020, et comme elle en a pris l’habitude, la maman de Sofia et Hana a fait des vidéos de ses adorables fillettes, qui s’apprêtent à partir pour l’école. Il faut savoir qu’Amel Bent partage beaucoup de moments de sa vie avec ses abonnés. Aussi, elle a publié ses vidéos sur sa story Instagram.

Si les abonnés de la chanteuse ont été ahuris de voir la chanteuse en train d’amener ses enfants à l’école un jour férié, ils ont tous compris, lorsque cette dernière a posté une autre vidéo d’elle quelques minutes plus tard, leur faisant part de sa bourde.

Alors qu’elle se qualifiait de personne « complètement à l’ouest », Amel Bent s’est expliquée : « J’ai honte, j’ai honte… J’ai oublié que c’était férié, j’ai préparé mes filles on a été jusque devant l’école… Je ne comprenais pas pourquoi la gardienne ne m’ouvrait pas la grille, personne ne me répondait. »

On imagine bien la frustration de la jeune maman et de ses enfants, qui auraient peut-être pu profiter d’une grasse matinée, plutôt que de perdre tout ce temps, faire le trajet menant à l’école pour rien.

Toutefois, Amel Bent n’a pas à avoir honte, puisque ce genre de bourde arrive à bien des parents. Si sur le moment, la situation paraît très frustrante, cela deviendra certainement une anecdote plutôt drôle, que la chanteuse racontera plus tard.