Amel Bent : La chanteuse révèle des clichés de l’accouchement de sa deuxième petite fille sur Instagram !

Pour sa petite dernière Hana qui vient d’avoir 3 ans ce 17 octobre 2020, Amel Bent a publié des photos validées par toute sa communauté. Il s’agissait de clichés de son accouchement, et tout le monde est d’accord sur le fait que c’était adorable.

Des images de son accouchement pour l’anniversaire de sa fille

C’est avec Patrick Antonelli que la célèbre chanteuse Amel Bent, est mariée depuis le 15 juin 2015. Aujourd’hui, ils ont 2 petites filles nées à 16 mois d’intervalle. Il s’agit de Sofia qui aura 5 ans dans quelques mois, et Hana qui a eu 3 ans le 17 octobre 2020.

Les anniversaires, c’est important, encore plus quand on est enfant. Aussi, malgré la situation sanitaire qui a fait qu’il n’y avait pas grand monde pour cette célébration, la petite Hana a quand même eu droit à un goûter d’anniversaire. D’après sa maman, il y avait « plus de macarons que d’invités », surtout qu’une amende est exigée maintenant pour les rassemblements de plus de 6 personnes.

Qu’à cela ne tienne, Hana et sa grande sœur se sont quand même bien amusées. Quant à leur maman Amel Bent, elle a tenu à partager ce moment avec ses abonnés sur son compte Instagram, en adressant un message à sa fille chérie : « Joyeux anniversaire ma citrouille, ma patate douce, mon amoureuse ! Tu es notre soleil Hana ».

Ce message était suivi de plusieurs clichés dont l’un montrait une échographie de la petite citrouille, un autre montrait la petite à peine née, sur le ventre de sa maman. Les paroles d’une chanson accompagnaient ces images émouvantes : « The first time ever I saw your face »

Les fans de Amel Bent ont réagi aux clichés postés par la jeune mère de 35 ans, marquant leur enthousiasme et souhaitant un joyeux anniversaire à l’heureuse du jour.

Mère, chanteuse et coach !

C’est en 2004 que la carrière d’Amel Bent a pris son envol, et malgré que sa vie ait été quelques peu mouvementée, la jeune femme continue son chemin. Artiste et mère aujourd’hui, la jeune fille qui a participé à un télé crochet de la chanson, finaliste de la saison 2 de ‘’La nouvelle star’’, a bien évolué.

Avant le Covid-19, les tournées de la chanteuse affichaient toujours plein, et elle a même eu droit à une distinction en remportant le prix d’une Victoire de la musique, sans compter ses autres récompenses musicales. Une chose est certaine, Amel Bent a su toucher le cœur de son public, qui lui est resté fidèle au fil des années.

Depuis 2017, la chanteuse a ajouté une nouvelle corde à son arc en acceptant de devenir coach à The Voice kids. Après 2 saisons à coacher les plus jeunes, c’est dans la cour des grands que Amel Bent évolue maintenant.

L’année dernière, elle a coaché dans la version adulte de The Voice, aux côtés d’artistes très célèbres qui sont Marc Lavoine, Lara Fabian et Pascal Obispo. Cette année encore, le fauteuil rouge d’Amel Bent l’attend, même s’il y aura du changement dans l’air.

En effet, on sait que Marc Lavoine sera toujours de la partie, mais que Pascal Obispo va céder sa place. De plus, une autre voix très célèbre rejoint l’aventure en compagnie d’un jeune tout aussi célèbre. Il s’agit de l’emblématique Florent Pagny qui revient après une pause, et du chanteur Vianney.

Quant à Amel Bent, elle a déjà démontré qu’elle prend son rôle de coach à cœur, n’hésitant pas à défendre ses candidats avec la fougue qu’on lui connaît, partageant ses expériences et donnant des conseils à ses chanteurs en herbe. On attend la prochaine saison qui s’annonce épique…