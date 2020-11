Amel Bent : La chanteuse sort une photo dossier et elle est méconnaissable !

On la connaît bien pour son sens de l’humour et sa tendance à faire de l’autodérision. Ses fans ont été servis une fois de plus.

La jeune femme de 35 ans serait-elle devenue tout à coup nostalgique ? L’artiste a fait vivre un moment hilarant à ses abonnés sur Instagram en dévoilant une ancienne photo d’elle. S’il y a une chose qu’on peut dire à propos de la chanteuse, c’est qu’elle a bien changé depuis l’époque où ce cliché a été pris. Un flashback mémorable ayant surpris les internautes qui au fil du temps en sont arrivés à oublier son ancien look. La différence est incroyablement frappante. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Quand Amel Bent se moque d’elle-même

De toute évidence, Amel Bent a commencé la semaine avec bonne humeur et sourire. C’était le lundi 2 novembre dernier qu’elle a fait une belle surprise à ses fans. Si rire de soi-même est excellent pour le moral, Amel Bent semble l’avoir très bien compris. La chanteuse s’est donc amusée à dévoiler une ancienne photo d’elle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amel Bent (@amelbent) le 1 Nov. 2020 à 4 :44 PST

Le cliché en question avait été pris à la fin des années 2000. Sur cette photo, la jeune femme apparaissait avec une coupe de cheveux assez abondante et à l’apparence de ses joues, on pouvait bien deviner qu’elle était plus ronde à l’époque. Amel Bent était vêtue d’une ample veste de costume ouverte. Même si la photo a provoqué l’hilarité chez certains internautes, c’est la légende accompagnant la publication qui a suscité le plus de commentaires.

« Ne lâchez rien. Sauf le coiffeur si besoin » avait inscrit la chanteuse sous son poste. Évidemment, elle faisait référence à sa coupe de cheveux qui était encore à la mode dans les années 2000. En regardant les choses sous un autre angle aujourd’hui, elle préfère en rire. La légende du poste a été suivie par un emoji rieur et un biceps avec la chanson You’re beautiful de James Blunt.

Amel Bent avec une silhouette plus fine aujourd’hui

Amel Bent a récemment collaboré sur le single 1, 2, 3 avec le rappeur Hatik. Ce featuring vient après le succès incroyable de son duo avec Imen Es sur le morceau Jusqu’au bout. Aujourd’hui, la femme de 35 ans peut être fière de son parcours. Si elle a connu un véritable succès dans sa carrière musicale, l’interprète de Ma philosophie a également opéré un véritable changement sur son corps et elle est beaucoup plus amincie aujourd’hui.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amel Bent (@amelbent) le 30 Oct. 2020 à 6 :31 PDT

Avec sa silhouette fine, la chanteuse est toute radieuse et se sent bien dans sa peau. Toujours sur le réseau social, elle avait précédemment évoqué son nouveau style en n’oubliant pas de remercier toutes les personnes avec qui elle a collaboré durant toute sa carrière. « J’ai juste la chance de travailler avec une personne qui respecte ma morphologie et prend en considération mes complexes et qui surtout sait mettre en valeur mes atouts », avait-elle écrit.

De toute évidence, elle n’a pas oublié l’époque où elle complexait sur son physique puisqu’elle a également parlé des moments où elle se sentait obligée de cacher ses formes. Elle avait également tenu à remercier les plus grands couturiers qui ont su trouver le moyen de la vêtir tout en respectant son corps, sa ligne et ses courbes. S’il y a bien une chose dont ses fans sont certains, c’est que la chanteuse est désormais une toute nouvelle femme qui s’assume entièrement aujourd’hui.