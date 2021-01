Amel Bent : photo choc, ses fans ne la reconnaissent pas après qu’elle ait perdu beaucoup trop de poids !

C’est encore une fois la chanteuse Amel Bent qui fait un gros carton actuellement que l’on a pu redécouvrir sur les réseaux sociaux, et le moins que l’on puisse dire c’est que les réactions de ses fans ne se sont pas faites attendre pendant très longtemps. En effet, on ne pensait pas que la star de la chanson française allait apparaître de la sorte avec autant de poids en moins : ses fans ont été choqués de la voir ainsi !

Amel Bent : elle apparait comme une femme sulfureuse à qui tout réussit sur le web !

On peut dire que depuis quelques mois déjà, la chanteuse Amel Bent fait parler d’elle plus que jamais en dévoilant ses plus belles robes et autres tenues à ses fans. Et pour cause, ces derniers ne se privent jamais de féliciter et commenter les clichés de la star de la chanson française, ils ne s’en lassent tout simplement pas et ils en redemandent même encore.

Pourtant, ces derniers mois ont été assez éprouvants pour la jeune chanteuse, avec notamment la crise sanitaire du coronavirus qui l’a impacté grandement comme on a pu le voir récemment. Cela a également été le cas pour d’autres artistes comme par exemple le chanteur Matt Pokora ou Jenifer qui ont tous les deux organisé des concerts d’exception malgré le fait que la crise sanitaire liée à la COVID19 soit encore là.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amel Bent (@amelbent)

Ils ont pu organiser des concerts en “live stream” avec leurs fans, et les fans d’Amel Bent espèrent d’ailleurs que cela sera aussi bientôt le cas pour elle, car cela fait maintenant un moment que l’on n’a pas pu voir la chanteuse performer sur une scène comme il se doit. Mais récemment, en ce tout début d’année 2021, les fans ont davantage été surpris par un certain cliché de la star où elle apparaît dans une tenue particulière. Force est de constater en effet que ces derniers mois, la chanteuse Amel Bent a perdu énormément de poids, et personne ne peut le nier en regardant les dernières images de cette dernière.

Alors que ses fans sont très inquiets pour sa santé, ils n’ont pas manqué de réagir en nombre : on sait que dans le domaine du divertissement les stars sont parfois soumis à des régimes très contraignants, et ils voudraient ainsi être sûr et certain que cela ne soit pas le cas pour Amel Bent.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amel Bent (@amelbent)

Amel Bent : regardez la photo où elle est très mince, sa santé est-elle en danger ?

C’est avec la plus grande surprise que l’on a pu découvrir Amel Bent plus belle que jamais sur les réseaux sociaux. En effet, on peut dire que la jeune chanteuse n’a absolument plus aucune raison de complexer sur son poids ou sur ses formes, c’est une véritable bombe et tout le monde pourra le confirmer !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amel Bent (@amelbent)

Quant à la tenue qu’elle arbore, on imagine que celle-ci devrait également faire sensation auprès de toute la gente féminine qui va chercher à se procurer dès que cela leur est possible ce vêtement proposé par la marque Louis Vuitton que porte Amel Bent. La publication, qui a obtenu en quelques heures plusieurs dizaines de milliers de likes, a également inquiété certains internautes qui la trouvent beaucoup trop amincie ! Heureusement, la chanteuse Amel Bent semble aller très bien et en réalité il n’y a pas lieu de s’inquiéter concernant sa santé.