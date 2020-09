Amel Bent poste une nouvelle photo sur les réseaux en Dolce & Gabbana et fait fondre la toile !

Amel Bent sublime la Toile

Amel Bent a mis le feu en partageant sa dernière photo à ses fans sur Instagram ce 16 septembre. Ayant perdu 7 kg pendant le confinement, la chanteuse de 35 ans semble avoir maintenu sa ligne et est plus belle que jamais. En tenue moulante et les cheveux en cascade, la chanteuse a fait chavirer des cœurs. En jupe longue près du corps, un chemisier décolleté imprimé, la jeune femme était tout simplement sublime.

Ses abonnés, anonymes et célébrités telles que Natacha St-Pierre ou Christophe Willem, n’ont pas tari d’éloges sur sa beauté. Si la majorité des commentaires étaient basiques avec des exclamations d’émerveillement, Michael Youn a choisi la carte de l’humour. Fidèle à son image, il note vouloir échanger sa place contre la jupe d’Amel Bent pendant 24 h. Un commentaire que la coach de The Voice et ses admirateurs ont pris de bon cœur.

Cette magnifique photo de la star affiche que la jeune femme est désormais bien dans sa peau. Elle y affiche une image fière, bien loin de son manque d’assurance à ses débuts. Souvenez-vous, l’interprète de Ma Philosophie avait du mal à s’accepter physiquement il y a quelques années. Son expérience dans Danse avec les stars, à ses mots, lui a appris à se découvrir, à pouvoir assumer son corps et à être forte.

En effet, ce cliché qui envoûte la Toile est celui d’une femme forte, malgré les nombreuses tempêtes passées dans sa vie, comme l’emprisonnement de son mari, Patrick Antonelli. Ce dernier devra écoper de deux ans de prison ferme et 100 000 euros d’amende pour fraude et escroquerie. Aussi, rappelez-vous, à l’annonce du verdict pour la peine de l’homme de sa vie, la star était atterrée. Il semblerait cependant qu’elle ait dépassé ce cap en s’affichant radieuse et époustouflante à toutes ses apparitions.

La dolce vita pour Amel Bent

Malgré des périodes troubles et dépressives, aujourd’hui, tout semble sourire à Amel Bent. C’est en effet La Dolce Vita pour la jeune maman de Sofia et Hana : une carrière professionnelle chargée, des vacances de rêve… En août dernier notamment, elle a profité d’une petite parenthèse idyllique en famille avant l’incarcération de son mari. Chacune des photos de son corps de rêve subjugue les internautes. Côté musical, son dernier single reste toujours en vogue et sa participation au jury de The Voice continue. La cerise sur le gâteau, elle décroche le premier rôle dans un téléfilm.

En effet, Jusqu’au bout, un titre en duo avec Imen Es et signé Vitaa, sorti en juin, figure cette semaine encore parmi les 10 chansons les plus diffusées sur Les Indés Radio. Nº 9 des chansons françaises les plus écoutées sur iTunes en août 2020, la piste est l’extrait du futur album de l’artiste, en collaboration avec Slimane. Même si la date de sortie de ce 7e album reste une surprise, la star affirme travailler nuit et jour pour sa préparation.

Outre sa carrière musicale de 16 ans avec un nouvel album très prochainement, Amel Bent renoue également avec la comédie. Après un caméo dans les Affaires étrangères en 2011, dans 2 épisodes de Scènes de ménages en 2012 et Soda avec Kev Adams en 2013, elle prendra cette année le premier rôle. Elle incarnera Malika, la Diva des quartiers dans le téléfilm de Christian Faure, Les sandales blanches. Cette fiction de l’après-guerre d’Algérie relatant les périples d’une jeune Algérienne pour vivre son rêve de gloire musicale sera diffusée sur France 3.