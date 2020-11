Amel Bent : sa petite sœur se lance dans la chanson ! Un futur duo en approche ?

Apparemment chez les Bent, la musique c’est quelque chose de famille. Et en bonne grande sœur, l’interprète de Ma philosophie” n’a pas hésité une seule seconde à attraper son compte Instagram pour annoncer la bonne nouvelle à ses fans !

Amel Bent : sa petite sœur Mélissa se lance dans la musique

« Quelle immense fierté et quelle émotion de pouvoir enfin partager ton travail, ton talent, ta sensibilité, ta voix et ta plume avec le monde, j’espère que tu récolteras ma sœur, les fruits de l’amour et la joie que tu sèmes à travers ta musique ! »

C’est au travers de ce message sororal et plein d’espoir qu’Amel Bent a souhaité partager son amour à sa petite sœur. Et elle ne s’est pas retenue avec les compliments.

La voix, la plume, la sensibilité… À en croire ce message, Amel Bent a l’air d’être une grande admiratrice du travail de sa petite sœur Mélissa. Et celle qui maintenant se fait appeler MAY a la chance de pouvoir compter sur sa grande sœur pour un coup de pouce médiatique et pour l’encourager à poursuivre ses rêves !

L’ancienne coach de l’émission The Voice Kids a également décidé d’accompagner son message positif d’une photo de la couverture de l’album de MAY. Un petit coup de pub qui ne pourra pas faire de mal à la jeune chanteuse qui n’est entrée dans le monde de la musique que depuis à peine plus d’1 an.

La petite dernière de la scène musicale pop r’n’b

MAY s’est récemment confié au sujet de sa passion pour la musique, et même si cela fait longtemps qu’elle évolue et grandit dans l’ombre de sa sœur, elle a enfin décidé d’éclore et de laisser son propre talent sortir à lumière.

« Je m’y cache depuis très longtemps maintenant, mais aujourd’hui j’ai envie de partager avec vous l’intérieur de mon cocon. Cela fait 1 an et demi que je travaille sur cet EP et c’est avec ‘Été 18’ que l’histoire commence » avait-elle notamment déclaré sur son compte Instagram.

Et comme tout travail fait avec amour finit toujours par payer, la talentueuse MAY peut enfin concrétiser son rêve d’être chanteuse :« C’est l’un des projets les plus intimes et personnels que j’ai pu écrire, ce premier titre donne la couleur de l’EP, nostalgique, profond, mais je l’espère, surtout sincère » a-t-elle également déclaré à ses (futurs) fans.

Deux sœurs très soudées

MAY n’oublie évidemment pas d’où elle vient et grâce à qui elle a pu mener à bien ce projet.

Très admirative de tout le chemin parcouru par sa grande sœur et de son soutien sans failles concernant ce nouveau projet musical, la jeune chanteuse a également souhaité lui faire passer un message plein de tendresse et d’amour sororal : « Et je ne saurais remercier assez ma grande sœur Amel Bent, elle m’a inspirée avant que je ne sache chanter, elle m’a protégée quand j’allais m’égarer, elle m’a forgé dans l’ombre à être indépendante, forte et authentique tout comme elle l’est ».

Évidemment, les relations entre sœurs ne sont pas toujours au beau fixe et il arrive parfois que MAY et Amel Bent soient en désaccord sur certains points musicaux.

MAY avait d’ailleurs déjà avoué que sa grande sœur la torturait parfois lors des enregistrements studio pour que tout soit parfait. Et oui, connaissant le niveau d’exigence d’Amel Bent il fallait s’attendre à ce qu’elle coache sa sœur avec beaucoup de rigueur. Mais apparemment, cela lui a plutôt bien réussi !

Bon envol May !