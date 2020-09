Amel Bent, star et maman poule : 1ère rentrée scolaire d’Hana découvrez comment ça c’est passé !

Amel Bent accompagne ses deux filles pour leur premier jour de classe

C’est la rentrée scolaire pour tout le monde, même dans le monde des stars. Amel Bent – à l’instar de tous les parents en France – s’est chargée de ramener ses deux princesses à l’école pour leur premier jour. Particulièrement fière de ses deux filles, elle a décidé de partager quelques rares photos sur Instagram pour marquer le coup.

La chanteuse n’est pas qu’une artiste accomplie, elle est également une bonne épouse et une maman épanouie. Ce vendredi 4 septembre, Amel Bent a raccompagné la petite Hana pour sa toute première rentrée en petite section de maternelle. Ce petit ange sera âgé de 3 ans en Octobre. Pour marquer cette journée inoubliable, la maman star a partagé un très joli cliché de sa fille sur les réseaux sociaux. On y aperçoit l’adorable petite fille en robe à carreaux blancs et bleus, étrennant son joli cartable rose. En guise de légende de la photo : « C’est le jour 1 ». Confiante, Hana avance sereinement et certainement ravie à l’idée de rencontrer d’autres enfants.

Quelques jours avant, en date du 1er septembre, la célèbre maman avait tout d’abord publié une photo du premier jour de sa fille ainée Sofia, 4 ans et demie. La fillette entrait en moyenne section de maternelle. Le cliché présentait la chanteuse vue de dos dans la rue, tenant sa petite princesse par la main. Une vidéo similaire a également été postée, présentant la petite fille qui sautillant de joie. La jurée de The Voice a simplement commenté « C’est la rentrée ». En tout cas, Sofia est ravie et cela peut se voir rien qu’à sa démarche ainsi qu’à sa longue cascade de cheveux dans le vent.

Les filles d’Amel Bent sont un rayon de soleil dans sa vie

En plus d’être une star qui n’a qu’une philosophie, Amel Bent est également une maman poule et elle le fait savoir ! Et même si ce mois de septembre marque la fin des vacances, la reprise de l’école et du travail ainsi que des transports en commun bondés, ces jolis clichés des filles de la star nous apportent un vent de fraîcheur pour nous rebooster pleinement. Les commentaires et likes ont fusés. Les proches amies d’Amel Bent – telles que Lorie Pester, Assa Traoré et Vitaa – ont également souhaité une bonne rentrée aux deux princesses.

Tout comme elle, nombreuses étaient les stars à poster des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux pour cette rentrée scolaire. Nouvelles chaussures, nouvelles coupes de cheveux, cartable sur le dos et hop ! Karine Ferri, Booder, Arthur, Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau… tout le monde s’y est mis dans la bonne humeur.

Si aujourd’hui Amel Bent est heureuse en raccompagnant ces enfants pour leur premier jour d’école, il faut savoir que tout n’est pas toujours rose pour autant dans la vie de la célèbre maman. En effet, cette dernière a dû faire face dernièrement au jugement de Patrick Antonelli. Ce dernier est l’époux de la chanteuse et le père de ses deux filles. Accusé de complicité dans une affaire d’escroquerie et de délivrance de permis de conduire clandestin, cet ancien gérant d’auto-école a subit une détention et a ensuite été condamné à 2 ans de prison ferme et à 40.000 euros d’amende.

En tout cas, Amel Bent – qui est généralement très réservée sur sa vie de famille – était particulièrement fière de publier ces photos de la rentrée des classes de ses filles. Et en ces temps d’incertitude face au Covid-19, nous avons bien besoin d’un petit rayon de soleil !