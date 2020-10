Amel Bent : « trop vieille », après l’échec de ses derniers albums, elle prend sa retraite !

Amel Bent est une chanteuse célèbre qui nous a bercé ces dernières années avec des clips, non seulement dansants, mais aussi émouvants. Malheureusement, comme tous les artistes, elle semble être arrivée à un moment dans sa carrière où elle n’a plus grand-chose à offrir à son public. Cela s’est fait sentir à travers l’accueil mitigé qu’a reçu ses derniers albums dans les bacs.

Une carrière de chanteuse bien remplie pour Amel Bent

Amel Bent est une artiste chanteuse qu’on ne présente plus en France. Elle a marqué le paysage musical du pays, grâce à ses albums et à ses interventions dans plusieurs émissions. Entre autres choses, elle a participé à l’aventure des Enfoirés, ce qui lui a sans doute permis de se faire connaître par un public plus large. Elle a aussi eu un rôle de jurée dans les émissions comme The Voice et The Voice Kids. Elle a même réalisé des œuvres en collaboration avec des artistes prestigieux comme Lara Fabian, Vitaa, Black M, La Fouine et bien d’autres encore.

Ainsi, tout au long de sa carrière, Amel Bent a su trouver le moyen de se diversifier, afin de marquer l’histoire de la musique française avec sa touche personnelle. Elle déclare que ses débuts ont été très difficiles, et qu’elle a même pensé abandonner la musique bien avant d’avoir commencé.

Elle a en effet démarré les castings dès l’âge de 12 ans, mais n’a jamais reçu de réponse favorable après les auditions. Le dernier casting auquel elle devait participer, c’était l’année de son bac. Sa mère n’était absolument pas d’accord pour la laisser faire, mais elle a voulu tenter le coup une dernière fois. C’est donc grâce à sa persévérance que le monde a pu profiter de sa douce voix mélodieuse, à travers des clips à succès comme « Ma philosophie ».

Amel Bent s’exprime sur les succès relatifs qui ont marqué sa carrière ces dernières années

Amel Bent a donné une interview sur RFM ce dimanche 27 septembre 2020. A cette occasion, elle a pu s’exprimer sur les succès relatifs qu’elle a connus ces dernières années. En effet, elle avoue que depuis un moment, elle s’était habituée à un score relativement bas lors de la sortie de ses albums dans les bacs. C’est un constat qui ne l’a pas laissé de marbre, car la chanteuse n’a pas pu s’empêcher de laisser s’échapper quelques larmes.

D’après elle, c’est tout à fait normal qu’après quelques années, près de deux décennies dans son cas, le public ne soit plus très intéressé par ses œuvres. Si à ses débuts elle connaissait un franc succès, aujourd’hui, elle se rend bien compte que ce n’est plus le cas. Elle reconnaît qu’à un moment, il faut savoir se retirer pour laisser la place aux jeunes et à la nouveauté. C’est un moment qu’elle redoutait, mais elle trouve qu’elle est désormais une vieille, du moins dans le monde de la musique.

Par ailleurs, même si elle ne suscite plus autant d’intérêt que les jeunes avec leurs nouveautés, elle remercie tous les fans qui l’ont soutenu et continuent à le faire. Pour elle, même si les chiffres ont baissé, elle éprouve malgré tout de la fierté de pouvoir encore atteindre un tel score. Amel Bent est donc très émue et reconnaissante envers un public qui ne l’a jamais laissé tomber. Elle va sans doute trouver le moyen de se reconvertir, afin d’utiliser autrement son talent et son expérience dans la musique.