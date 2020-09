Amélie Etasse (Camille – Scènes de Ménage): elle devient maman d’un petit garçon !

View this post on Instagram

Challenge accepted @clemencebretecher ! Pas bien compris le concept, sa pomme en noir et blanc pour soutenir les femmes? Je ne vois pas trop comment cela peut faire avancer le smilblique. Mais ce que je sais c est que j ai de la chance : chance d être une femme blanche, française, hetero, entourée par ma famille, mon amoureux, mes amis et INDÉPENDANTE moralement et financièrement. Je représente malheureusement encore une minorité et si la lutte pour l égalité homme / femme // la parité // la lutte contre les violences faites aux femmes, si les voix s élèvent et que la solidarité est en marche… Il faut encore bcp pour avancer toutes et TOUS ensemble. La charge mentale je connais, le « je fais toujours les courses et les machines » aussi. Être Féministe ne fait pas de moi une femme parfaite, loin de là. Je suis souvent rattrapée par une éducation patriarcale qui m agace autant qu elle fait partie malheureusement de moi. Ma mère s est battue pour avoir une place forte et exploser la condition non enviable de sa propre mère. Je fais comme elle mais cette place nécessite de la constance, du sérieux et tellement de responsabilités… Je finirai juste par donner deux adresses d associations qui viennent en aide aux femmes ( en France et partout dans le monde) pour celles qui ne peuvent pas juste mettre une photo en noir et blanc sur leur insta, tranquille sur leur canapé… pour elles : @care_france @abridefemmes ! N hésitez pas à les soutenir, comme vous le pouvez… 💓💪🏼💋#womensupportingwomen