Amélie Mauresmo : La tenniswoman partage un adorable cliché de ses deux enfants !

Il s’agit d’Aaron et Alya. La photo a complètement fait craquer les internautes qui n’ont pas manqué d’exprimer leur admiration.

Le talent d’Amélie Mauresmo pour le tennis n’est plus à démontrer. Si elle voue une véritable passion pour cette discipline, ses deux enfants sont encore bien plus chers à ses yeux et à son cœur. Consultante de France Télévisions et maman comblée, Amélie Mauresmo a surpris sa communauté de fans sur Instagram en montrant une photo de ses deux bouts de choux. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

La photo qui fait fondre les cœurs

La championne de tennis a déjà l’habitude de partager de façon occasionnelle des clichés de ses deux enfants sur Instagram. Son aîné Aaron est âgé de 5 ans et sa cadette Ayla, de 3 ans. Ceux qui suivent la jeune femme connaissent cette habitude qu’elle a de photographier ses enfants de dos afin de préserver leur identité. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’Aaron et Ayla grandissent bien.

Le dimanche 15 novembre dernier, Amélie Mauresmo a posté une photo qui reflétait très exactement la période automnale. Avec le confinement, on ne peut qu’avoir envie de rester chez soi dans des tenues confortables. Sur le cliché partagé par la jeune maman, on aperçoit Aaron et Ayla photographiés de dos, tous les deux en pyjamas, en train de se tenir la main. La photo est très touchante et accompagnée d’une légende assez simple : « Bon dimanche les amis ».

La tenniswoman a voulu partager ce moment de bonheur en compagnie de ses enfants avec ses abonnés. Si son objectif est de faire craquer ces derniers, on peut dire qu’elle s’y est prise de la meilleure des manières. En effet, les fans d’Amélie ont succombé au charme innocent de la photo des deux enfants. Comme bon nombre d’internautes, la joueuse de tennis Caroline Garcia a également commenté la photo d’Aaron et Ayla.

On se souvient qu’en avril dernier, la mère de deux enfants avait dévoilé des images de sa petite fille à l’occasion de son troisième anniversaire. On la voyait en train de déballer ses nombreux cadeaux et déguster son gâteau d’anniversaire. Amélie Mauresmo a également montré quelques clichés du petit Aaron lors d’un moment de complicité mère-fils.

La toute première rencontre d’Aaron et sa sœur

Le 20 avril 2017, Amélie Mauresmo a donné naissance à la petite Ayla alors qu’Aaron avait un an et demi. La petite est née dans la plus grande discrétion et c’est la mère de famille qui avait pris elle-même la décision d’annoncer la nouvelle sur son compte Twitter. C’est à travers une image symbolique que la jeune maman a fait savoir qu’elle venait d’avoir son deuxième enfant.

« Aaron et Ayla se sont rencontrés le 20 avril ! Tellement bouleversant… » C’était la légende qui a accompagné la photo. On y voyait les mains des deux enfants. La main de la petite Ayla était posée dans celle d’Aaron, son grand frère. Une image qui a fait fondre les cœurs des internautes.

Aujourd’hui, la petite a bien grandi et on peut dire que le temps passe très vite. Il n’y a pas de doute sur le fait qu’Amélie Mauresmo est fière de ses deux enfants et elle ne rate aucune occasion de le montrer. On souhaite tout le bonheur du monde à cette adorable petite famille.