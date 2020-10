Amélie Neten : attaquée sur sa prise de poids, elle répond aux critiques sur les réseaux !

Amélie Neten assume désormais son poids et aurait pris la résolution de mettre tout au clair après avoir subi les foudres des internautes qui estiment qu’elle aurait grossi.

Amélie Neten répond suite aux critiques à l’égard de son poids

Tout le monde sait qu’Amélie Neten, le mannequin de 35 ans qui s’est révélé lors de la saison 4 de Secret Story, ne passe pas par quatre chemins pour dire ce qu’elle pense. Visiblement agacée depuis quelque temps au sujet de sa prise de poids, elle recadre les internautes sur son compte Instagram. Ce mardi 13 octobre, la première dauphine de Miss Personnality Belgium Wallonie a fait une publication pour s’adresser à ses milliers d’abonnés. Son message était en quelque sorte une mise au point où elle a d’emblée assumé son poids avant de recadrer les internautes. Étant donné que la jeune femme n’avait pas répondu aux critiques des abonnés de sa page depuis qu’elle se fait harceler, d’autant plus qu’elle serait habituée à ce type de commentaire.

Toutefois, l’ancienne candidate de la téléréalité aurait réagi suite à un message désobligeant d’un abonné de sa page Instagram. Après avoir écrit ce qui suit « Alors oui, j’ai grossi et alors ? Je fais du sport et même si je voulais rester comme ça, ce n’est pas votre problème ! Arrêtez de juger les gens, à cause de votre comportement, les gens fragiles peuvent voir leur vie basculer, donc STOP ! », elle a également accompagné ce message d’une capture d’écran dévoilant ce commentaire peu déplacé d’un internaute. Ayant utilisé un ton ferme pour réagir par rapport aux critiques de cet abonné, on pourra affirmer sans risque de se tromper qu’elle aurait été affectée par cette remarque, ce qui semble ne pas être le cas. En effet, elle a publié un message plus apaisant dans sa story quelque temps après où elle assume clairement son poids et n’a pas manqué de préciser le bonheur qu’elle vit en ce moment.

Amélie Neten, actuellement à Dubaï avec ses amies

Amélie Neten a tenu à faire une mise en garde par rapport à certains de ses followers qui se montreraient davantage malveillants. Elle a réitéré sa position et aurait néanmoins prôné la tolérance car le plus important pour cette dernière, c’est d’être heureuse avec son compagnon à qui elle doit plaire. On espère que l’ancienne candidate des Anges aura enfin la paix et que les internautes s’attèleront au respect de sa vie privée. Pour mieux se détendre après cette mise au point, elle a invité ses amies Maeva Ghennam, Nabilla et Manon Marsault à passer une belle soirée aux Émirats Arabes Unis où ces derniers vivent désormais. Il faut également préciser qu’Amélie Neten s’est rendue à Dubaï il y a quelques jours et aurait même pris part à la célébration du premier anniversaire du petit Milann le 11 octobre 2020.

Amélie Neten a longtemps été la cible de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux en 2016. Après avoir accouché le petit Hugo en janvier 2012, les internautes accusaient cette dernière de ne pas être une bonne maman. Suite à ces multiples critiques, Amélie qui n’a pas sa langue dans la poche, avait répondu lors d’un entretien avec Voici à cette époque. Les internautes estimaient que la jeune maman ne donnait pas une bonne éducation à son enfant après qu’elle soit parti en Thaïlande avec Hugo lors du tournage de La revanche des ex. Publiant régulièrement quelques photos d’elle, la mère d’Hugo est une fois de plus au centre des attaques sur les réseaux sociaux après une légère prise de poids. Les followers du mannequin belge savent désormais à quoi s’attendre s’ils font d’elle la cible des critiques car elle n’hésitera pas à répondre.