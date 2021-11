Aménagement : comment optimiser le rangement pour avoir plus d’espace dans votre maison ?

Être à l’aise chez soi passe notamment par une bonne disposition de l’espace. Un résultat qui va souvent de pair avec un bon plan de rangement de vos différentes affaires pour éviter l’encombrement des pièces ou la mauvaise gestion de votre superficie disponible. C’est dans le but donc de faciliter la tâche aux ménages que les spécialistes du rangement intérieur proposent de nouvelles astuces encore plus ingénieuses.

Adopter le modèle de rangement en hauteur

Le sol de votre maison lorsqu’il est très encombré ne peut bien évidemment pas vous garantir un confort de vie. C’est pour cela que le modèle de rangement en hauteur est de plus en plus recommandé par les experts du bien-être intérieur. Il peut se faire de différentes façons.

En premier lieu, vous pouvez opter pour des étagères verticales à plusieurs compartiments. Cela permet de disposer convenablement plusieurs objets sans occuper un grand espace au niveau du sol.

En deuxième lieu, vous pouvez aussi faire le choix des étagères murales accrochées en hauteur. Elles permettent carrément de libérer la surface de votre sol. En troisième lieu, un modèle très peu pratiqué mais également efficace consiste à ranger certains de vos bagages légers au niveau de l’espace en hauteur du plafond. Il faut à ce niveau prendre en compte néanmoins la résistance du toit de vos pièces et le poids des affaires qu’il est censé stocker.

Pratiquer le rangement en surface basse

Les affaires qui débordent de partout au niveau de votre habitation peuvent non seulement vous procurer une gêne visuelle mais également empêcher votre libre circulation dans les différentes pièces et allées de votre maison. C’est ainsi que l’astuce du rangement en surface basse peut constituer une bonne idée de rangement à ceux et celles qui ne savent plus où stocker leurs affaires sans compartiment de rangement.

En effet, cette technique consiste à ranger par exemple sous le sol de votre plancher si votre maison dispose d’espace à ce niveau ou encore ou encore à ranger à l’intérieur du dispositif de vos escaliers intérieurs si vous en possédez un.

Ranger en dessus et en dessous de vos accessoires de grande taille

Les autres espaces à prioriser lorsqu’on est à la quête de la maximisation de sa superficie de rangement sont les surfaces en hauteur ou en bas des installations qui à elles seules prennent déjà une place importante dans votre maison. Il peut s’agir par exemple de votre lit, de votre placard ou encore de votre évier.

Apprendre à faire le tri de vos affaires importantes et indispensables

Optimiser son espace de rangement pour avoir une maison mieux ordonnée et bien aérée passe également par le fait de conserver uniquement les accessoires qui vous sont utiles.

Si vous êtes du genre à rester attaché à vos affaires même lorsqu’elles ne vous servent plus, vous courez le risque de vous retrouver à court d’espace malgré l’utilisation des astuces qui viennent d’être présentées. N’hésitez donc plus à vous débarrasser définitivement des accessoires désuets.