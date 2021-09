Aménagement et décoration intérieure : les astuces des professionnels pour optimiser l’espace dans votre salon et avoir un style unique !

Obtenir de l’espace signifie investir dans tous les espaces vacants. À cet égard, les angles, les rainures, les murs et même les sols constituent des pistes de rangement, parfois insolites, mais toujours utiles. Si l’espace de votre salon est insuffisant, la solution est de pouvoir utiliser tout l’espace pour une meilleure optimisation. Du sol au plafond, décorez chaque recoin de votre maison. Dans cet article, voici quelques conseils de professionnels pour optimiser l’espace de votre salon et avoir un style unique !

Utilisez le haut des portes et des fenêtres

Au lieu de choisir une grande commode ou une bibliothèque, investissez judicieusement dans les murs. Autrement dit, choisissez une étagère ou une armoire judicieusement placée au-dessus de l’ouverture de la pièce. Les dessus de fenêtre et les dessus de porte peuvent être de véritables aubaines sans perdre de place.

Dans ces étagères hautes ou ces armoires, vous pouvez ranger de la vaisselle supplémentaire ou des livres que vous ne lisez pas souvent. Enfin, si vous succombez à cet arrangement, pensez à acheter une petite échelle décorative en bois pour compléter la décoration !

Choisissez de beaux meubles fins

Dans le manque de place dans le salon, on dit qu’il y a des meubles imposants à l’extérieur ! Les armoires XXL ou les tables basses carrées ne sont définitivement pas les bienvenues au salon. Afin de gagner de la place dans un salon étroit, les gens préfèrent choisir des meubles exquis, dont le seul but est de favoriser le mouvement sans perdre en fonctionnalité.

Les tables essentiellement basses sont munies d’une étagère sous le plateau pour créer un espace qui permet de ranger de façon supplémentaire. Selon l’usage, la table basse allongée peut paraître trop petite, alors n’hésitez pas à ajouter une table d’appoint pour la déplacer.

Parier sur des meubles intelligents

Afin de gagner de la place dans le salon, plusieurs règles doivent être respectées. D’abord ? Nous mettons tout sur des meubles intelligents. Ces meubles sont généralement petits, modulables et multifonctionnels, et peuvent occuper avec facilité toutes les pièces de la maison, en particulier le salon. Le meuble peu encombrant présente l’apparence d’un petit canapé avec une fonction de rangement super astucieuse et d’une table basse avec un coffre. En plus d’accueillir des objets, il est également équipé de petites roues qui peuvent être déplacées selon les besoins.

Utiliser toute la hauteur du mur

Vous avez un petit salon, mais avec un plafond haut ? Cette solution est expressément faite sur mesure pour vous ! De belles étagères en chêne massif peuvent être installées à mi-hauteur pour tirer le meilleur parti de l’espace au sol disponible.

Cette technique peu encombrante permet de libérer de l’espace pour accrocher des tableaux et profiter du banc comme canapé, tout en utilisant la hauteur pour augmenter l’espace de rangement pour les livres et autres décorations. Pour gagner aussi beaucoup de la place, il est essentiel de ranger ses affaires et de les classer juste en haut de la porte.