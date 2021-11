Aménagement salon : nos conseils et idées pour redonner vie à votre salon !

Pièce maitresse d’une maison, le salon reflète votre personnalité. Son aménagement requiert du coup une attention particulière. Votre salon arborera un tout nouveau visage selon vos envies et goûts. Envie de rénover et transformer le style de votre salon ? Découvrez quelques conseils et idées pratiques pour redonner vie à son salon.

Changer la peinture pour redonner vie à votre salon

La transformation de votre salon passe par le changement de tous ses composants. La décoration de votre salon constitue la première chose à changer. La décoration donne en effet une bonne image à votre salon. C’est d’ailleurs la première chose que voit un visiteur. Une décoration bien réussie rend le salon plus attrayant, chaleureux. Pour aménager votre salon, il est donc nécessaire de choisir une peinture qui se marie à vos locaux et qui est tendance.

Si vous vous demandez encore quelle couleur choisir pour votre chambre, suivez vos goûts. Un conseil très simple, tenez compte de votre couleur préférée. Choisissez en fonction de la couleur dominante dans vos vêtements. Faites ensuite un essai sur le mur pour constater le résultat. Autre chose, le salon est un lieu beaucoup plus fréquenté. Des couleurs neutres, blanches ou beiges seraient idéales.

Changer le sol pour réussir l’aménagement de votre salon

Le sol constitue aussi un élément clé dans votre salon. Sol en béton ou en bois massif, le choix vous revient. Ces parquets ont chacun leur avantage. Le bois réchauffera votre salon et lui donnera un aspect élégant. Le béton par contre, se marie parfaitement à tous les décors et crée une ambiance de modernité dans votre pièce. Le choix du parquet repose aussi sur votre situation familiale. Si vous avez des enfants en bas âges, optez pour des sols résistants.

Pour protéger votre sol, vous pouvez opter pour des revêtements de sol super résistants. Ils sont notamment efficaces pour protéger contre les traces de pas laissées sur le paquet et amoindrissent les risques de glissades des enfants. Cette fois-ci, vous pouvez innover en optant pour des tapis personnalisés. Ce sont des tapis sur lesquelles vous pouvez imprimer des images de votre choix (photos de famille, un message important, etc.) Cela rend votre salon plus authentique et parfait.

View this post on Instagram A post shared by 2.0 Designers (@2.0_designers)

Remplacer le meuble pour redonner vie à votre salon

Le canapé est un des éléments les plus importants dans un salon. Il donne une direction à l’aménagement à effectuer. L’idéal, revient à choisir des canapés en fonction de la couleur de votre choix pour créer une osmose parfaite. Vous pouvez également, en fonction de la grandeur de votre salon, choisir des canapés de deux ou trois places pour marquer la différence.

Parlons à présent de la disposition des canapés dans votre salon. Très souvent mis contre le mur pour gagner de la place, vous pouvez marquer la différence en les disposant au milieu de votre salon. Vous pouvez choisir des unes ou deux tables basses pour compléter le décor. Le tout se joue ici en fonction de la superficie dont vous disposez et de l’orientation que vous souhaitez donner. Il est important de souligner que l’orientation du canapé doit s’opérer également en fonction de la luminosité de la chambre.