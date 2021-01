Aménager les repas : voici les meilleures astuces pour perdre du poids sans privation

Avec les fêtes de fin d’année, vous avez réalisé quelques écarts alimentaires et cela provoque une augmentation de votre poids. Alors que vous souhaitez enfin porter ce bikini sur la plage l’été prochain, il est sans doute l’heure de passer à une autre alimentation. Oubliez toutefois les régimes restrictifs puisqu’ils entraînent de la frustration et une baisse de la motivation. Nous vous proposons quelques techniques pour adapter vos repas plus facilement et cela vous permettra au fil des mois de perdre réellement du poids.

Le Top 5 des astuces pour changer vos habitudes alimentaires

Contrairement aux idées reçues, quelques changements sont parfois suffisants pour gommer quelques imperfections au niveau de la silhouette. La prise de poids peut être liée à un traitement médicamenteux, mais également à une maladie. Dans la plupart des cas, ce sont de mauvaises habitudes qui sont pointées du doigt, d’où l’intérêt de bien vous renseigner auprès d’un nutritionniste afin de changer votre quotidien.

La première astuce consiste à supprimer le pain blanc de votre repas et vous pouvez le remplacer par du pain complet .

. La viande est souvent pointée du doigt notamment lorsqu’elle est rouge, vous pouvez donc la troquer par du poisson qui est riche en oméga 3.

Si vous avez tendance à cuisiner avec du beurre notamment pour la cuisson à la poêle, remplacez-le par de l’huile d’olive.

Oubliez également tous les jus industriels puisqu’ils sont gorgés de sucre au même titre que les sodas, privilégiez une orange pressée le matin par exemple.

Les féculents ont tendance à augmenter votre poids, d’où l’importance de les troquer par des légumes que vous pouvez consommer à volonté.

Vous avez déjà 5 astuces très faciles à mettre en place pour perdre un peu de poids. De plus, si vous consommez du fast food assez régulièrement, il suffit de privilégier des viandes blanches avec des légumes en oubliant les sodas pour déjà obtenir quelques effets positifs une semaine plus tard. En fonction du poids à perdre, il peut être astucieux d’opter pour une pratique sportive relativement légère puisque le running n’est pas obligatoire. D’autres loisirs sont parfaits comme la marche qui est prometteuse surtout si vous avez tendance à être sédentaire.

Oubliez les sauces prêtes à l’emploi

Pour gagner du temps, vous achetez les sauces pour la salade ou encore les viandes. La vinaigrette, le ketchup ou encore la sauce barbecue, et même la mayonnaise sont à éviter le plus possible à cause des compositions qui ne sont pas en adéquation avec votre objectif. La meilleure technique consiste à réaliser vous-même vos assaisonnements même si vous optez pour la plus grande simplicité. Pour la salade, une cuillère à café de moutarde avec de l’huile d’olive et un peu de vinaigre balsamique sera amplement suffisante pour apporter un goût sympathique.

Cela vous permet également de réduire les matières grasses qui sont clairement néfastes pour votre organisme et votre silhouette. Avec les salades, une petite vinaigrette allégée et allongée avec un peu d’eau peut être très réjouissante. Il existe de nombreuses alternatives sur le web et, si vous pensez que la sauce n’a pas assez de goût, il suffit de jongler avec les épices comme le curcuma, le cumin ou encore le paprika doux pour avoir des arômes très attirants et goûteux pour votre palais. Dans le même registre, ne salez pas trop vos plats puisqu’il est négatif pour votre organisme et cela est aussi valable pour le sucre. Compensez avec des épices, vous pourrez largement apprécier et toute la famille sera aux anges.