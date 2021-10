Amour : Julia Paredes se confie enfin sur les causes de sa rupture à sept mois de grosses avec Maxime !

La belle Julia Paredes et son compagnon filent le parfait amour. Plus heureux que jamais, ils ne cessent d’exprimer leur amour l’un pour l’autre. On se souvient encore de leur séparation quelques mois avant la naissance de leur enfant Vittorio. Julia Paredes revient sur les raisons de cette rupture les moins surprenantes.

View this post on Instagram A post shared by Julia paredes (@julia_paredes_off)

La séparation entre Julia Paredes et Maxime Parisi : Pourquoi ?

Quand bien même l’amour est présent, on prend souvent des décisions drastiques compte tenu de certaines situations. Cette fois, Maxime Parisi n’a pas hésité à le faire. Lors du septième mois de la deuxième grossesse de sa bien-aimée, il décide de la quitter. Le plus intéressant, c’est qu’ils continuaient toujours à vivre sous le même toit malgré cela. Est-ce réellement pour faire réagir sa chérie ?

En effet, la candidate de télé réalité Julia Paredes désarmée face à la situation semble maintenant plus sereine. Elle affirme « Il voulait me faire réagir parce que cette grossesse était tellement compliquée que j’étais horrible avec tout le monde, notamment avec lui ». La jeune maman poursuit « Je ne faisais aucun effort donc pour me faire réagir, il me disait qu’il m’aimait plus ». « Ce n’était pas vrai, mais je pensais que si » a-t-elle ajouté

Elle affirme également que malgré la situation tendue, elle portait tout de même un peu d’espoir sur une potentielle réconciliation. Encore plus, lorsque la famille de Maxime lui notifiait que ce dernier serait déjà parti si éventuellement s’il ne l’aimait vraiment plus. Fort heureusement, le couple s’est remis ensemble quelques semaines après la naissance de leur fils Vittorio.

Les confidences de Julia Paredes

Julia s’est confiée sur sa relation avec Maxime Parisi. Elle avoue qu’elle avait réellement du mal à le comprendre sur ses habitudes alimentaires et sur son sport. Elle affirme « Je lui faisais plein de reproches. Mais j’ai appris que c’était vraiment un sacrifice au quotidien ».

Tout compte fait, bien que ça soit difficile, elle lui met moins de pression possible. Elle avoue également que son conjoint ne mange pratiquement pas lorsqu’il est en compétition. Ils ont cependant beaucoup de mal à dîner ensemble, car il a des horaires bien précis. « On a appris à vivre avec et quand il est en période off, c’est mieux pour avoir des moments en famille » précise-t-elle.

Le couple arrive également à se comprendre bien maintenant. Chacun respecte naturellement le domaine d’intervention de l’autre. « On fait tout pour respecter ce que fait l’autre du coup, ça va beaucoup mieux » avoue-t-elle. Elle indique aussi qu’il n’y a plus réellement de disputes entre eux qu’auparavant.

View this post on Instagram A post shared by Julia paredes (@julia_paredes_off)

Julia Peredes, sa vie

Julia Paredes d’origine Portugaise est une candidate de téléréalité née en avril 1989. Elle se révèle au grand public grâce à sa participation réussie aux deux premières saisons de Friends Trip. C’est une émission de téléréalité diffusée sur la Chaîne NRJ 12. Hormis ça, la jeune femme a participé à plusieurs autres émissions. En occurrence les Anges 7, Les Ch’tis et aussi les Marseillais VS le Reste du monde.