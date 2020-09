Ana Girardot affiche son joli ventre rayonnent au festival de Deauville

Ana Girardot : la future maman rayonne avec ses rondeurs

Lors de la soirée d’ouverture à Deauville du festival du film américain, Ana Girardot, enceinte a attiré l’attention de ses fans. Au moment de cette 46e édition s’étant déroulée le 4 septembre, elle a porté une robe noir manche longue de la célèbre marque Chanel. En plus de cette apparence radieuse, sa robe a parfaitement révélé ses rondeurs. D’après les photos, elle est épanouie et heureuse en tant que femme enceinte. L’heureux évènement qui est la naissance de son enfant sera donc pour bientôt.

En effet, Ana Girardot a dévoilé son baby bump lors du festival du film francophone d’Angoulême. À cette 13e édition, s’étant déroulée le 30 août, elle a posé aux côtés de Quenti Reynaud et Alex Lutz pour défendre leur film « 5e set ». Lors de cet évènement, l’actrice de 32 ans s’est présentée pour la première fois aux yeux de ses fans avec son ventre. Vêtue d’une robe rouge corail, elle n’a cessé de poser sa main sur son ventre. Ce geste lors du photocall a évidemment marqué les photographes.

À part sa grossesse, la comédienne et les réalisateurs du film 5e set ont annoncé la sortie de celui-ci vers la fin de l’année. Les salles de cinéma accueilleront ce scénario qui mettra en vedette Kristin Scott Thomas incarné par Alex Lutz. Pour information, ce film raconte l’histoire d’un tennisman de 36 ans qui a perdu sa célébrité lors d’un tournoi. Une notoriété qu’il a gagnée dès son plus jeune âge. Bien décidé à retrouver son honneur et sa brillante carrière d’avant, il se prépare avec acharnement pour son dernier tournoi.

Elle tient à garder sa vie privée, privée

La comédienne interprète de « ce qui nous lie » ainsi que « Deux moi » a su garder confidentielle sa vie privée. Tel est le cas de la naissance prochaine de son premier enfant dont on ne sait pas encore qui est le père. Même ses fans sur Instagram ignorent l’identité du futur papa. Cependant, certains abonnés curieux ont pu relever quelques indices sur sa vie privée à partir de ses publications sur les réseaux sociaux.

Le premier indice était donc un post en date du 7 juin 2020 sur son compte officiel. Dans cette publication, elle a dédié une photo à sa mère. Ce message adressé à l’actrice Isabel Otera révèle ses remerciements pour l’attention et les précieux conseils qu’elle a reçus. La seconde preuve dévoilant en partie sa vie amoureuse a été une clichée d’elle avec un jeune homme au nom d’Oscar. D’après les rumeurs, c’est celui qui a su conquérir son cœur. Outre la photo sur la toile, l’actrice a également témoigné de son bonheur dans un article paru dans « Madame Figaro » le mois d’août 2019. Elle se confie : « un touche-à-tout de génie ».

En somme, la comédienne a une vie privée épanouie, un an après sa séparation avec le fils du Premier ministre Arthur de Villepin. Pour rappel, leur histoire d’amour a duré quatre ans, et elle a annoncé officiellement leur rupture le mois de septembre 2019. Sans hésitation, Ana Girardot a tenu à faire savoir à ses fans son état après avoir quitté son ancien compagnon. Sur le plateau de l’émission « Je t’aime etc. » diffusé sur France 2, elle a dévoilé son bonheur. Selon la comédienne : « Ça va tellement mieux. Je n’échange pour rien au monde la Ana d’il y a un an contre la Ana d’aujourd’hui. »