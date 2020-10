Anaïs Camizuli : l’ancienne star de la téléréalité parle de son divorce qui s’est déroulé en toute discrétion !

Les histoires à l’eau de rose finissent souvent en queue de poisson pour les célébrités. Cette règle a été confirmée une fois de plus par Anaïs Camizuli. Après une romance qui a duré quatre bonnes années, elle devient célibataire. Plus exactement, elle est devenue une mère célibataire. La célébrité française revient sur le sujet et fait une mise au point.

Un coup de foudre, un mariage et une fille…

Anaïs Camizuli est une célébrité française qui a fait parler d’elle sur de nombreuses émissions. Elle est une participante de téléréalité. Elle a été aimée du grand public à cause de sa personnalité et surtout son charme. Parmi les émissions auxquelles elle a participé, il y a les Anges (saisons 6, 7 et 10), la villa des cœurs brisés (saison 2) et Secret Story (saison 7). Aujourd’hui, la marseillaise est devenue une influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle est suivie par un grand nombre de fans. Cependant, la belle blonde n’est pas qu’une star, elle est aussi une femme dont le cœur bat.

L’ancienne gagnante de Secret Story en 2013 va tomber sous le charme de Sultan M. Les deux tourtereaux vont se marier en Mai 2016 afin de démarrer une vie à deux. D’année en année, le couple tient bon face aux différentes difficultés rencontrées. Trois ans après leur mariage, leur amour a été béni par la naissance d’une fille. À chaque anniversaire de mariage, Anaïs déclarait sa flamme à son époux sur les réseaux sociaux. Malheureusement, le couple n’atteindra pas le quinquennat car ils ont fini par divorcer.

Un divorce consenti et discret !

C’est ce lundi 19 Octobre dernier qu’on retrouve une publication révélatrice de la star. Depuis un bon moment, une rumeur de divorce circulait à propos d’Anaïs Camizuli. Depuis le début de la rumeur à ce début de semaine, elle est restée silencieuse, mais elle va en sortir par une publication sur le réseau social Instagram. On peut retenir qu’Anaïs Camizuli et Sultan M ne sont plus ensemble !

« Je suis séparée de mon ex-mari depuis presque trois mois (…) » a débuté la maman de Kessi. Elle va continuer en précisant que c’était un divorce accepté par les deux parties concernées. Les deux ex ont évidemment procédé avec discrétion comme lors de leur mariage. Anaïs Camizuli a avoué que c’était « une décision difficile » mais vitale. Trois mois après leur divorce, les parents de Kessi s’entendent mieux qu’auparavant. Une situation que la célèbre influenceuse a qualifiée de plus « facile » pour les trois (son ex-mari, leur fille et elle).

Un divorce dont l’échéance a juste été repoussé

Anaïs Camizuli assure à ses fans que la situation n’affecte pas du tout sa fille. Par ailleurs, l’enfant d’un an voit son père tous les jours de la semaine. Elle affirme, que son ex et elle, ont expliqué la situation à leur fille qui l’a bien pris. Quant aux parents, ils se comportent en adultes afin que tout se passe au mieux. L’ancien ‘’Ange’’ a expliqué la raison de sa publication sur Snapchat.

La déclaration d’Anaïs a pour but de faire taire les « mauvaises langues » de Marseille. Et elle le dit avec des mots plus ou moins ironiques : « Occupez-vous de vos couples en carton (…)» a-t-elle lâché.

Par ailleurs, il faut dire que le divorce d’Anaïs et Sultan rodait depuis leur premier anniversaire de mariage. Après un gros malentendu en 2017, le couple a failli se briser mais la barque a su tenir et a fini par couler trois ans plus tard.