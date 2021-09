Anaïs Grangerac dévoile son baby bump sur Instagram en sous-vêtements !

Ces dernières années, un nouveau rituel de femmes affichant leurs grossesses a éclos sur les réseaux sociaux. L’une des plus répandues de ces pratiques aujourd’hui est sans aucun doute la pause en mode « baby bump ». Une forme de cliché rendue célèbre il y a quelques années par certaines personnalités publiques et qui aujourd’hui constitue presque un passage obligé pour les femmes enceintes.

Dernièrement, c’était au tour de la magnifique Anaïs Grangerac de s’adonner à cette nouvelle tradition moderne. L’occasion pour l’animatrice de télévision de 33 ans de prouver que sa grossesse de 06 mois n’a rien enlevé à sa beauté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anaïs Grangerac (@anaisgrangerac)

Anaïs Grangerac, une carrière à la télévision démarrée dans les coulisses

Celle qu’on surnommait encore « la meuf de la porte » en 2014 a plutôt réussi son ascension dans l’univers de la télévision française. Après des débuts un peu éloignés des caméras, elle sera au fil du temps remarqué par les chaînes de télévision grâce à son talent et sa joie de vivre à l’écran.

M6, RMC ou encore TF1 ont eu ces dernières années le privilège de l’accueillir au sein de leurs équipes respectives en tant qu’animatrice, présentatrice ou encore chroniqueuse. Autant de casquettes qu’a réussi à porter convenablement celle qui a été révélée dans les coulisses de l’émission « The Voice » saison 3.

Une épouse comblée et une future mère radieuse

Depuis 2018, Anaïs Grangerac n’est officiellement plus un cœur à prendre. En effet, elle s’est mariée depuis 3 ans avec Damien Noël après 5 ans de relation. La présentatrice de « Mariés dans l’année » en décembre 2019 n’a jamais manqué d’exprimer tout le bonheur qu’elle ressent depuis lors avec l’homme de sa vie.

Un bonheur qui depuis quelques mois sera bientôt partagé à trois d’après l’annonce faite par Anaïs elle-même depuis juin dernier. Une annonce qui est aujourd’hui plus que visible et que celle qui présente le programme « Nés pour bouger » sur TF1 a voulu immortaliser de la plus belle des manières.

Un baby bump en toute élégance et en toute splendeur

C’est une nouvelle qui a ravi l’ensemble de ses fans hier. Anaïs Grangerac a décidé de partager avec sa communauté sur les réseaux sociaux un moment solennel dans sa vie de femme enceinte. C’est ainsi qu’elle a partagé avec ses followers sur Instagram, une photo d’elle caressant son ventre arrondi dans un assortiment de soutiens-gorges et sous-vêtements de couleur noire.

Un cliché des plus originaux réalisé dans un décor splendide qui suggère tout le calme et la simplicité nécessaire pour l’arrivée prochaine d’un nouveau-né.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anaïs Grangerac (@anaisgrangerac)

Une image symbolique accompagnée d’un adorable message

Si beaucoup ont été émus par ces photos partagées par cette personnalité publique en ce début du mois de septembre, c’est aussi en grande partie en raison du message qui a suivi la publication.

Un message inscrit en légende et dans lequel Anaïs Grangerac a réussi à résumer les contraintes d’une femme enceinte ainsi que la joie suscitée par l’espérance d’un nouvel être. Preuve qu’elle attend impatiemment avec son époux Damien la venue de ce bébé qui les fera devenir véritablement une famille.