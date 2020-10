Anastasia Salvi accuse le comité Miss Franche-Comté qui l’a forcé à démissionner… « Ils les avaient liké, ces photos » !

View this post on Instagram

« Non, rien de rien. Non je ne regrette rien » Edith Piaf A cette heure ci dans une semaine, l’une de nous sera Miss Franche-Comté 2020 ! Cette aventure est incroyable et j’ai beaucoup de mal à réaliser que nous arrivons à l’échéance tant attendue : l’élection de Miss Franche-Comté 2020 ! Tout au long de cette aventure je suis restée fidèle à moi même, simple, naturelle, motivée et surtout investie ! Alors qu’importe le résultat, je suis fière d’avoir pu participer à la préparation de ce grand spectacle orchestré par @constancebodydancer et l’ensemble du @comite_miss_franchecomte_off ! Je suis, et resterai votre Miss Doubs 2020 à vie. Mais je l’avoue, j’ai besoin de vous pour franchir une étape de plus : celle de Miss Franche-Comté 2020 pour @missfranceoff ! 😍 Je compte donc sur vos votes le 4 octobre de 8h à 17h15 pour faire partie des 8 finalistes 🤞🏼 « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » Allons, ensemble, décrocher ce titre ! ❤️