Angèle : elle dévoile son nouveau duo avec Dua Lipa et fait le buzz !

Les fans de la chanteuse belge ont été heureux d’apprendre l’annonce de sa prochaine collaboration avec la chanteuse britannique Dua Lipa. Elle a dévoilé des photos d’elle aux côtés de Dua Lipa prise lors d’un tournage de clip.

Angèle annonce sa collaboration avec Dua Lipa sur les réseaux sociaux

Après la sortie en 2018 de son tube à succès Brol, Angèle est de retour sur la scène avec un nouveau projet qu’elle réalisera cette fois avec Dua Lipa. Le duo annoncé par la sœur d’Elvis Roméo reste très attendu par les internautes. Cette nouvelle est plutôt une belle surprise d’autant plus que ses fans ne se doutaient de rien car elle aurait gardé le secret jusqu’à ce jour. Les deux femmes ont publié des photos sur leurs différents comptes Instagram où on peut les voir côte à côte, nous annonçant que quelque chose était en train de se préparer. Angèle, âgée de 24 ans et Dual Lipa âgée de 25 ans sont devenues très célèbres sur les réseaux sociaux. L’album Brol d’Angèle a particulièrement connu un grand succès avec plus 700 000 exemplaires vendus.

Voir cette publication sur Instagram 👀👀👀👀👀 I think quelque chose is coming bientôt with @dualipa Une publication partagée par Angèle (@angele_vl) le 23 Oct. 2020 à 10 :00 PDT

La sœur d’Elvis Roméo qui serait l’une des chanteuses du moment en Belgique, ne compte pas s’arrêter à ce niveau. Elle aurait enchaîné plusieurs autres distinctions comme sa victoire de la musique, sa participation à des campagnes publicitaires sans oublier sa prestation au concert de la chanteuse américaine Lady Gaga en avril 2020. De son côté, Dua Lipa a remporté la Révélation 2019 aux Grammy Awards et aurait vendu des millions d’albums à travers le monde. Il y a quelques mois, elle a fait parler d’elle après la sortie de Future Nostalgia, certifié disque d’or en France. Toutefois, même si sa tournée européenne avait été reportée, la jeune femme s’apprête à apparaître dans une nouvelle chanson Fever, aux côtés d’Angèle.

Angèle et Dua Lipa se préparent à sortir « Fever »

Suivie par des millions d’abonnés sur sa page Instagram, la jeune interprète a publié une photo d’elle avec Dua Lipa où elle a écrit « I think quelque chose is coming bientôt with Dua Lipa ». Une image qui laisse sans doute entrevoir une future collaboration entre les deux chanteuses. Pour l’instant, leurs fans ne savent pas encore s’il s’agira d’une chanson inédite ou un remix de l’un des morceaux des deux stars. Toutefois, les internautes ont bien accueilli cette bonne nouvelle et restent impatients de découvrir leur nouveau projet. D’après certaines sources, les photos publiées par les deux célébrités auraient été prises lors du tournage d’un clip le 14 octobre à Londres. Le duo Angèle et Dua Lipa pourrait même faire partie de la réédition de Future Nostalgia de la chanteuse britannique. Parmi ceux qui ont félicité les deux chanteuses, on peut citer Camille Combal, Pomme, Jacquemus ou Juliette Armanet. De leur côté, les internautes anonymes n’ont pas manqué d’encourager et de féliciter leur idole. Quoi qu’il en soit, la sortie de Fever est prévue pour ce vendredi et les fans pourront mieux apprécier le duo.

Angèle semble être sur un petit nuage ces derniers temps. Il faut dire que le succès qu’elle vit actuellement dans sa carrière musicale aurait également contribué à son épanouissement sentimental. Alors qu’elle a longtemps été discrète sur sa vie privée, le moment serait venu pour la sœur d’Elvis Roméo de vivre pleinement son bonheur. Elle a récemment fait une adorable déclaration d’amour à sa compagne Marie Papillon. Décidée à assumer ouvertement ses choix, elle ne cache plus son amour pour cette actrice dont elle serait folle amoureuse. C’était bien la première fois qu’elle postait un cliché d’elle avec Marie Papillon avec qui elle serait en couple depuis près d’un an.