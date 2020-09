Angèle : elle s’exprime sur les critiques concernant l’agression sexuelle dont son frère Roméo Elvis est accusé !

C’est son frère le rappeur Roméo Elvis qui est accusé d’agressions sexuelles. D’ailleurs ce dernier a reconnu les faits et s’est excusé à de nombreuses reprises. Cependant, sa sœur la chanteuse Angèle se retrouve être vivement critiquée sur les réseaux sociaux !

Roméo Elvis s’excuse, Angèle dans le viseur des internautes !

Depuis le 8 septembre, c’est le hashtag « Balance ton rappeur » qui est sur toutes les lèvres, et que l’on voit le plus sur les réseaux sociaux. En effet, le mardi 8 septembre 2020 une jeune femme a porté des accusations graves sur Roméo Elvis. La jeune femme affirmait en effet avoir été agressée sexuellement par Roméo, avec un hashtag « Balance ton rappeur« .

Comme preuve de ses allégations, plusieurs captures d’écran ont été partagées par la victime. On y voit des messages provenant du rappeur où il reconnaissait avoir eu des gestes déplacés envers la jeune femme, lui demandant pardon par la même occasion.

Au lendemain de l’histoire, ce mercredi 9 septembre, Roméo Elvis a une nouvelle fois présenté ses excuses, de façon publique cette fois. Pour ce faire, il a posté un message sur son compte Instagram. Il s’excusait en ces termes : « Les réseaux s’enflamment, et oui : j’ai pris conscience d’avoir utilisé mes mains de manière inappropriée sur quelqu’un, croyant répondre à une invitation qui n’en était pas une, et m’arrêtant dans les instants qui ont suivi dès que j’ai compris. »

Cependant, depuis que Roméo Elvis, compagnon de la mannequin Léna Simonne depuis 5 ans maintenant, se retrouve dans un tourbillon médiatique, les internautes s’en prennent à sa sœur, la chanteuse Angèle.

Il semblerait que pour nombre d’internautes, la jeune femme qui est une féministe engagée, devait réagir face à ce qui se passe, plutôt que de ne pas se prononcer. Notons qu’Angèle est connue pour ses prises de position en ce qui concerne la lutte contre les abus faits contre les femmes. D’ailleurs, on se souvient encore de son titre « Balance ton quoi« , qui dénonçait les préjugés et idées reçues concernant les femmes, entre autres.

Angèle sort du silence et répond à la polémique

La toile est divisée par rapport à la chanteuse, et ceux qui sont contre elle, en profitent pour déverser leur haine. Malheureuse coïncidence, peu avant cette affaire, Angèle relayait un message dans son story Instagram.

On pouvait y lire : « Juste une petite mise au point pour les partisans de la présomption d’innocence : elle serait légitime dans un système où la justice ferait son travail, prendrait les plaintes des victimes et ou le patriarcat n’existerait pas. Est-ce le cas ? ».

On dirait bien que cela avait déjà suffi à la mettre dans le collimateur de plusieurs internautes, qui semblaient l’attendre au tournant. Lorsque peu après les agissements de son frère ont été portés à la connaissance de tous, les internautes ont commencé par s’en prendre à la jeune femme.

Restée pendant un long moment dans le silence, Angèle a finalement décidé de réagir sur ses réseaux sociaux en ces termes : « De la même façon que je me bats aux côtés des femmes et minorités négligées, je condamne les actes qui vont à l’encontre de mes principes. C’est d’autant plus important qu’il s’agit d’un proche et heurtant de l’apprendre ainsi.»

La chanteuse qui est également en couple avec l’influenceuse Marie Papillon, assure donc qu’elle n’était pas au courant des dérives de son frère. On ne finit pas de connaître une personne, de même qu’en toute logique, les actes commis par le frère, ne peuvent être reprochés à la petite sœur.

Il n’y a plus qu’à espérer qu’il y aura une prise de conscience globale, afin que la haine qui est déversée en ce moment sur Angèle finisse par tarir. Toutefois, il faut noter que de nombreuses personnes la soutiennent malgré tout.