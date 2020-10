Angèle fait une belle déclaration à Marie, sa petite amie, et cela a beaucoup ému ses fans !

En couple depuis plus d’un an avec Marie Papillon, la sœur de Roméo Elvis, la chanteuse Angèle qui n’a fait son coming out officiel (sur les réseaux du moins) qu’en août 2020 a dans la foulée officialisé sa relation avec l’actrice. La jeune belge a récemment posté une jolie photo d’elle et de sa partenaire qui a fait frissonner tout le monde d’émotion…

Un coming out très médiatisé pour Angèle

Ce lundi 10 août 2020, la jeune chanteuse belge, âgée d’à peine 24 ans, avait fait un 2d coming out très remarqué sur les réseaux sociaux.

Elle avait notamment posté deux photos d’elle vêtue d’un t-shirt portant l’inscription évocatrice « Portrait of Women who love Women », traduisez “portrait de femmes qui aiment les femmes”, et avait même ajouté en légende de ces deux photos : « Au moins, c’est clair… enfin non pas claire, Marie. »

Une annonce qui avait surpris tout le monde et qui avait sûrement déçu pas mal de fans appartenant à la gent masculine… Dans les commentaires, les réactions positives ne se sont pas fait attendre.

La chanteuse française Pomme, aussi connue sous le nom de Claire Pommet, avait elle aussi réagit et s’était montrée, avec humour, déçue par cette révélation : « Putain je pensais que tu parlais de moi… merde », avait-elle écrit. Ce commentaire avait d’ailleurs fait sourire l’interprète de ‘Balance ton quoi’ qui avait dû s’excuser à la principale intéressée.

Mais qui est donc cette Marie à laquelle fait référence Angèle ?

Le mystère était total, mais pas tant que ça, car tout semblait indiquer que la chanteuse parlait d’une certaine Marie Papillon (grâce au petit émoji papillon inscrit juste après le prénom de Marie). Un détail qui n’a pas manqué aux yeux les plus aguerris.

La rumeur autour de la relation entre les deux jeunes filles avait déjà fait les titres lorsque certaines photos volées par les paparazzi avaient été dévoilées dans les médias.

Le petit couple s’affiche dorénavant sur Instagram

Ce 10 octobre 2020, la jeune Angèle s’est dévoilée sous un nouveau jour, un tantinet fleur bleue. Elle a notamment posté plusieurs photos afin de partager à sa communauté de fans, son amour pour sa douce et tendre petite amie.

C’est dans l’un des storys de la chanteuse que les fans ont alors pu découvrir une photo qui met en scène les deux jeunes femmes côte à côte pour la première fois sur Instagram.

Sur ce cliché on découvre la chanteuse Angèle, 24 ans, et sa petite amie, l’actrice Marie Papillon, âgée de 32 ans. Cette jolie photo est simplement légendée d’un : « Elle m’a même attrapé la lune… ». Clair comme de l’eau de roche (et aussi assez drôle si on comprend bien le sous-entendu).

Et alors que la chanteuse avait déjà déclaré que sa compagne lui avait présenté le 2d amour de sa vie, son chien Bibi, les deux jeunes femmes ont décidé d’adopter ensemble et ont récemment pu souhaiter la bienvenue à Pepette, leur petite chienne.

La rencontre discrète de Angèle et Marie Papillon

Les deux jolies jeunes artistes n’avaient jusqu’à ce jour jamais donné trop de détails sur leur relation amoureuse et sur leur vie de couple.

La relation entre les deux jeunes femmes avait été dévoilée pour la première fois en novembre 2019, à la Une du magazine Public. Un coming out qui avait d’ailleurs était très mal vécu par Angèle et Marie, car les photos qui avaient été publiées dans le magazine étaient tout simplement des photos volées qui avait été montré au public sans le consentement des deux jeunes femmes.

Quelques mois plus tard, la chanteuse se confiait d’ailleurs à ce sujet lors d’une interview au magazine Télérama : « Je m’attendais à des ragots, mais pas à ça. C’est très violent de réaliser que des paparazzis se sont cachés en bas de chez moi et ont attendu des heures pour attraper, de façon préméditée, l’image qui ferait vendre.”

La chanteuse a également avoué avoir eu l’impression d’avoir été traquée comme une bête de foire. Une sensation qui dépassait alors tout ce qu’elle avait pu connaître jusque-là en tant qu’artiste :”En quoi ma vie privée pourrait-elle intéresser à ce point ? » avait-elle conclu.

Après cette intrusion brutale dans leur vie privée, les deux jeunes femmes avaient attendu de longs mois avant de se décider à afficher leur relation au grand jour.

Mais cette histoire fait désormais partie du passé, les deux amoureuses ont l’air plus heureuses que jamais et on leur souhaite nous aussi tout le bonheur du monde !