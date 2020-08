Angèle : la chanteuse fait son coming out ! Elle avoue son homosexualité, ses fans la félicitent !

Angèle, la chanteuse de 24 ans, n’a eu aucun mal à parler de sa vie sentimentale. Elle assume non seulement sa relation mais également son homosexualité.

Angèle se prononce enfin !

Cela fait un bon moment que des rumeurs circulent sur la vie amoureuse d’Angèle. Pendant tout ce temps, la star est restée silencieuse sur le sujet. Il a fallu attendre ce lundi 10 Août 2020 pour voir la chanteuse sortir de son mutisme. Elle a officialisé sa relation avec l’influenceuse Marie Papillon. La déclaration a été faite sur son compte Instagram. On peut remarquer qu’elle a fait attention à ne pas mentionner le nom complet de sa petite amie. Cependant, la chanteuse n’a pas eu de mal à assumer son homosexualité.

La star a posté deux photos très parlantes sur son compte Instagram. Sur les photos, on aperçoit Angèle assise sur des rochers faisant face à la mer. Elle porte un T-shirt sur lequel on peut lire « Portrait of women who loves women ». Cela signifie en français le portrait de femmes qui aiment des femmes. Une excellente manière de parler de sa vie sentimentale avec tact.

Une confirmation de l’amoureuse d’Angèle

Sous les photos postées par Angèle, de nombreux commentaires y ont été mis. Ses commentaires viennent pour la plupart des fans mais aussi de l’amoureuse de la chanteuse. En effet, la sœur de Romeo Elvis avait repris en légende ce qui était écrit sur son T-shirt. Elle y a ajouté : « Au moins c’est Clair… enfin non pas Claire, Marie ». Une déclaration à laquelle la petite amie de l’artiste a répondu. « Elle en a de la chance cette Claire » lâcha Marie Papillon avec humour. Cet échange entre les deux femmes a vite fait de lever le voile sur leur relation.

Les fans de la chanteuse Angèle ont été touchés par son annonce. Ils n’en sont pas choqués bien au contraire ils en sont enchantés. Ils félicitent le couple notamment la chanteuse. On peut lire des commentaires comme « j’adore », « trop forte », « t’es la meilleure ». Il est donc évident qu’en plus d’aimer sa musique, les fans acceptent le choix de vie de la jeune chanteuse.

Marie Papillon, une personnalité publique aussi

La petite amie de la chanteuse, Marie Papillon, est aussi bien connue. Elle s’est fait connaître du public grâce aux vidéos drôles de « Marie dans ta boîte ». Elle fait partie des influenceurs du net les plus réputés. Ses vidéos arborent un style humoristique et sont très appréciées. Marie Papillon publient ses vidéos sur Instagram et YouTube. Son travail lui a valu l’intérêt de milliers d’internautes depuis quelques années. Notons que les deux jeunes femmes vivent bien leur relation et de nombreuses preuves le montrent.

Parmi les photos du couple, on en retrouve une sur laquelle elles s’embrassaient. La photo des deux femmes s’embrassant était apparue dans le magazine « PUBLIC » en Novembre 2019. Une chose que la jeune chanteuse n’a visiblement pas appréciée. Elle s’est offusquée du fait que des paparazzis fassent le guet en bas de chez elle. Pour elle, c’est une violation de la vie privée.

Ensuite la chanteuse n’a pas hésité à parler du sujet lors d’une interview à Télérama. Angèle a assuré se sentir bien dans sa relation. Elle affirme que son public lui est bienveillant mais que le contraire ne lui aurait causé aucune gêne. Mais elle s’est gardée de parler pour toutes les femmes vivant une relation homosexuelle. Elle a été claire en notifiant qu’elle ne pouvait pas le faire seule.