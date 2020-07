Angelina Jolie très inquiète pour les enfants confinés dans des foyers violents, elle prend la parole !

Cette fois, pendant le confinement généralisé aux États-Unis, c’est dans les colonnes du Times Magazine que la belle actrice a décidé d’écrire une tribune, pointant du doigt la situation de nombreux enfants dans le monde, confinés dans des foyers violents où ils risquent leur vie, sans que personne ne puisse intervenir.

L’actrice Angelina Jolie est une habituée des longues tirades dans les colonnes du Times Magazine. En effet, le 8 mars dernier, elle avait déjà pris la parole au moment de la journée internationale des droits des femmes, pour dénoncer les nombreuses dérives de la société et rendre hommage à ses filles, qui semblent connaître des difficultés de santé importantes. Aujourd’hui, c’est pour un tout autre sujet que l’actrice de Tomb Raider renouvelle son geste, s’inquiétant dorénavant du sort des enfants dans le monde, confinées dans des foyers parfois violents, alors qu’aucun tiers ne peut intervenir en leur faveur suite à la quarantaine.

Angelina Jolie souhaite donc tirer la sonnette d’alarme sur une situation bien réelle, qui pourrait avoir de graves répercussions sur la jeune génération, d’autant plus que le contexte socio-économique est connu pour augmenter le risque de violence domestique. Visiblement très inquiète, l’actrice n’hésite pas à rappeler le numéro d’urgence en cas de suspicion de maltraitance.

Malgré son statut d’icône à Hollywood, Angelina Jolie a toujours mené de nombreux combats, que ce soit pour les enfants, les femmes en Afrique ou diverses autres causes humanitaires. Actrice au grand cœur, elle n’a pas été choisie ambassadrice de l’UNICEF pour rien, et le prouve une fois encore pendant cette crise sanitaire mondiale.

Dans un communiqué de presse, la belle brune n’hésite pas à solliciter les gens et à leur faire comprendre la situation précaire que traversent de nombreux enfants aux États-Unis.

« Cette semaine, plus d’un milliard d’enfants ont quitté l’école dans le monde à cause du coronavirus. Beaucoup d’entre eux ont besoin de l’école pour se nourrir et recevoir de l’attention, y compris 22 millions d’enfants en Amérique qui dépendent des aides pour se nourrir. No Kid Hungry concentre tous ses efforts pour toucher le plus d’enfants possible. »