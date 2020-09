Angelina Jolie : très en colère contre Brad Pitt, voici les raisons !

Après avoir été en couple pendant près de 10 ans, les deux stars du cinéma américain s’étaient mariées en 2014 en France. Ils représentaient le couple emblématique d’Hollywood et auraient vécu deux ans seulement.

Pourquoi Angelina Jolie serait-elle furieuse après son ex-époux ?

Depuis septembre 2016, les amoureux d’hier avaient officialisé leur divorce et dès lors, ils vivent chacun de son côté et sont devenus deux cœurs à prendre. Brad Pitt, bel homme, a été aperçu le 26 août 2020 en compagnie d’une jolie femme alors que l’acteur venait en France pour passer quelques moments dans son château de Marival. Toutefois, il faut rappeler que cette résidence où auraient séjourné Brad Pitt et sa nouvelle conquête, est bien l’endroit où l’acteur s’était marié avec son ex-femme Angelina Jolie.

Le fait pour le père de Shiloh Jolie-Pitt d’emmener sa nouvelle compagne Nicole Poturalski dans cette propriété des « Brangelina » n’aurait pas plu à son ex-épouse, d’où sa colère. Récemment, la star hollywoodienne a été aperçue aux côtés d’une jolie femme avec qui il semblait bien s’entendre et ce dernier n’a pas hésité à l’embrasser en public. Étant venus en France pour leurs vacances, les deux amoureux étaient logés au château de Marival dans le sud de l’Hexagone. Une résidence qui appartiendrait à l’ancien couple, Brad Pitt et Angelina Jolie. Cette propriété qui a été témoin de l’union sacré des parents de Vivienne Marcheline Jolie-Pitt aurait hébergé la nouvelle conquête de Brad Pitt et cela n’aurait pas été apprécié par Angelina Jolie. Selon The Miroir, cette nouvelle aurait plongé l’actrice de Tomb Rider dans une forte colère alors qu’elle croyait que les tensions entre son ex-mari allaient s’apaiser. L’actrice de 45 ans estime que Brad devrait mener une vie amoureuse beaucoup plus discrète et que cela serait indigne de lui de s’afficher autant avec le mannequin de 27 ans.

Brad Pitt aurait commis l’erreur en amenant sa nouvelle compagne dans leur résidence au sud de la France

Tout le monde avait été surpris de voir Brad Pitt s’afficher en public avec Nicole Poturalski ce d’autant plus qu’on sait qu’il a toujours été discret sur sa vie privée. Le témoin qui affirmait les avoir vus, déclarait également que les deux tourtereaux étaient en train de s’embrasser comme des adolescents. Cette attitude étrange de l’acteur américain donnait l’impression de vouloir prouver quelque chose. Il était conscient qu’emmener sa nouvelle compagne dans une résidence commune avec son ancienne femme, mettra cette dernière hors d’elle. Une source proche de la mère de Knox s’est d’ailleurs confiée à Us Weekly déclarant que la super star hollywoodienne se moquait du fait que son ex-épouse s’en prenne à lui après avoir posé cet acte. Cette situation a contribué à envenimer les choses entre les deux amoureux d’hier d’autant plus qu’il existait déjà trop de tensions dans leurs relations.

Il faut dire que depuis leur rupture, Brad Pitt et Angelina Jolie sont très peu sous les feux de projecteurs. Il existe néanmoins une petite guerre entre les deux, par rapport à la garde des enfants depuis leur divorce. Les deux acteurs qui étaient mariés autrefois, veulent chacun obtenir la garde des six enfants et cette action de Brad Pitt vient davantage enfoncer le clou dans la plaie. Toutefois, même si les tensions entre lui et son ex-femme pouvaient s’apaiser, les choses ne s’arrangeront pas d’ici tôt. Angelina Jolie et Brad Pitt auraient partagé 16 ans de leur vie ensemble. L’acteur vedette du cinéma américain a rencontré la jolie Angelina Jolie lors du tournage de Mr and Mrs Smith. Depuis ce temps, ils avaient été surnommés « Brangelina ». Ils ont eu ensemble Shiloh ainsi que des jumeaux Vivienne et Knox. Les trois autres enfants ont été adopté par le couple.