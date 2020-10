Angélina Jolie : vengeance ou mère inquiète ? Elle impose une quarantaine à Brad Pitt !

Alors que le ténébreux Brad Pitt revenait de France, où il avait passé ses vacances en bonne compagnie, Angelina Joli lui impose maintenant une quarantaine de 15 jours avant qu’il ne puisse revoir ses enfants. Alors maman poule ou ex-femme en quête de vengeance ?

Angélina craint que ses enfants se contaminent…

En pleine pandémie, les mesures sanitaires font rage, et les risques sont limités et contrôlés au maximum. Et dans la famille d’Angélina Jolie, c’est exactement pareil : on porte le masque, on se lave les mains, et on interdit les contacts avec les personnes susceptibles d’être porteuses du virus.

Comme Brad Pitt par exemple, qui malgré la pandémie, s’est offert un petit voyage en France, où cet été tout avait l’air d’aller pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Pourtant en septembre, c’est le retour de bâton. Car en pleine pandémie, “liberté” devient trop rapidement un synonyme de “transmission du covid”, et Angélina Joli l’a bien compris et ne veut prendre aucun risque.

Alors que l’acteur avait passé le mois d’août dans le Var, il a récemment décidé de rentrer “à la maison”. Erreur, ce dernier n’a pas vraiment été accueilli comme il l’espérait puisque son ex-compagne Angélina Joli lui a simplement restreint l’accès à sa propriété et… à ses enfants !

Et oui, malgré les 2 tests qu’a effectués l’acteur pour réduire la durée de la quarantaine, cette dernière s’est montrée intransigeante : 15 jours c’est 15 jours !

Pour le coup, on ne peut qu’applaudir les efforts déployés par Angélina Joli pour protéger toute sa petite famille. À moins que …

Un Brad Pitt qui batifole tranquille dans toute l’Europe

Si Angélina est certainement une mère aimante et protectrice, il se peut cependant que cette idée de quarantaine lui serve également à faire payer les mauvaises décisions de son ex-mari.

En effet, le célèbre acteur de “Once upon a time in Hollywood” n’est pas parti en France au hasard, mais pour redécouvrir les somptueux paysages du Var, ou plutôt les faire découvrir à sa nouvelle petite amie : Nicole Poturalski.

Une amourette de vacances rendue publique qui n’a pas du tout été du goût d’Angélina, elle qui a toujours souhaité que les deux stars restent discrètes sur leur éventuelle nouvelle vie amoureuse.

Cerise sur le gâteau, Brad Pitt et sa nouvelle “girlfriend” on passé leurs vacances dans le Château Miraval, un domaine qui avait notamment été acheté par l’ancien couple en 2008.

Niveau finesse et empathie, Brad peut clairement aller se rhabiller.

Angélina Joli a du mal avec sa vie de célibataire

Alors que Brad Pitt batifole et vie la vie de château avec sa nouvelle copine, Angélina elle reste très amère face à sa nouvelle situation de célibataire.

À l’occasion d’une interview pour le magazine Femina, elle s’était notamment confiée sur le fait que pour elle, il n’y avait “rien de bien dans la vie de célibataire”, qu’elle détestait le fait de devoir vivre seule et que c’était quelque chose qu’elle ne recommandait à personne…

Par chance, elle avait également confié qu’elle trouvait son réconfort quotidien dans sa famille et dans la grande solidarité dont avaient fait preuve ses enfants à l’annonce de sa séparation avec Brad Pitt.

La talentueuse actrice et réalisatrice essaye de faire de son mieux chaque jour, pour protéger ses enfants d’elle-même, de ses angoisses et de ses tristesses, mais également du monde extérieur et de ses dangers.

Brad Pitt, tu peux prendre ton mal en patience, car rien ni personne ne peut se mettre entre une mère dévouée et ses enfants !