Angélique et Lola (Koh Lanta) : Elles s’affichent toutes les deux topless dans une photo et enflamment Instagram !

Depuis le vendredi 30 octobre dernier, les réseaux sociaux ne font que parler d’Angélique et Lola de l’émission de téléréalité Koh Lanta les terres. La raison ? Un cliché que les deux femmes ont dévoilé sur Instagram. Elles s’étaient affichées topless et avaient embrasé le cœur de leurs fans. Même si on les connaissait déjà pour avoir posté des photos d’elle en bikini, cette fois elles sont allées un peu plus loin. Le cliché publié sur Instagram a fait monter la température et on peut dire qu’il y a de quoi se délecter. La belle amitié des deux jeunes femmes est tellement fusionnelle que certains internautes se demandent si elles ne sont pas en couple. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Un épisode plein de rebondissements

Le confinement est de nouveau d’actualité, mais les téléspectateurs pourront toujours suivre leur émission de téléréalité préférée. L’épisode du vendredi 30 octobre dernier fut très riche en émotion et en rebondissements. Avec l’élimination surprise de Jody, le coup de sang d’Alice, les fans ont certainement apprécié ce nouvel opus. Comme toujours, ils ont pu découvrir Lola et Angélique, très complices comme d’habitude.

La surprise n’était pas grande lorsque Lola a décidé de partager sa récompense avec son amie au lieu de Dorian qui était bien plus méritant que cette dernière. Il est clair que cette décision de Lola n’a pas plu aux internautes qui ont crié leur indignation sur les réseaux sociaux. Pourtant le duo reste complètement inébranlable face aux critiques des internautes. Depuis qu’elles sont de retour en France, les deux femmes se voient très souvent et elles s’affichent sur les réseaux sociaux. C’est la dernière photo en date qui fait parler les internautes.

La photo qui enflamme sur les réseaux sociaux

Les deux candidates de l’émission de téléréalité n’hésitent pas à partager des photos d’elles ensemble. Pour annoncer l’épisode du 30 octobre dernier, les deux femmes avaient prévu faire une belle surprise à leurs fans. Une manière d’apporter un peu plus de chaleur à l’atmosphère déjà tendue par la perspective du confinement. Angélique et Lola se sont affichées sans haut sur Instagram.

Elles ont été photographiées de dos et ne portaient que le bas de leur maillot de bain. Celui de Lola avait des couleurs chatoyantes et celui d’Angélique était de couleur jaune. Cette dernière avait même laissé apparaître son tatouage sur son postérieur gauche. Il n’en a pas fallu plus pour provoquer de nombreux commentaires de la part des internautes sous la publication.

Lola et Angélique seraient-elles en couple ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🌴ANGELIQUE ZAPATA🌴 (@angeliq_kohlanta) le 25 Oct. 2020 à 4 :06 PDT



« Rendez-vous ce soir devant Koh-Lanta… En cette dure période, j’espère que vous allez partager un agréable moment avec les gens que vous aimez… Toujours au rendez-vous avec ma Lola. Bonne soirée à tous », avait écrit Angélique sous le fameux poste. Cependant, les internautes avaient une question bien particulière : Angélique et Lola sont-elles en couple ?

La question avait été plusieurs fois adressée à la candidate dans les commentaires et à chaque fois sa réponse a toujours été la même. Angélique affirme qu’elle n’est pas en couple avec Lola. On peut donc dire qu’il n’y a rien d’autre qu’une franche et belle amitié entre les deux candidates de Koh Lanta les 4 terres.