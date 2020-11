Angélique et Lola (Koh Lanta) : elles se montrent en mini bikini et très très proches… c’est très chaud !

Décidément, les deux femmes ont le goût de l’aventure. Ce mercredi 23 septembre, Angélique a accueilli Lola à Paris pour lui faire découvrir les merveilles de la Ville lumière. Les deux femmes de l’équipe violette de Koh-Lanta, les 4 terres ont pris la décision de parcourir la capitale française pour faire du tourisme. Cependant, la semaine dernière, c’était Angélique qui était allée rendre visite à sa copine à Berck-sur-Mer dans le Nord-Pas-de-Calais. Lors de cette visite, les deux femmes ont profité pour poster une photo où elles étaient en bikini et qui a suscité des réactions d’admiration parmi leurs fans. Lisez la suite de cet article pour en apprendre plus.

Un cliché qui défraie la chronique

Il y a un peu moins d’une semaine, Angélique et Lola avaient posté une photo qui a fait un véritable buzz sur Instagram. En effet, les deux femmes se sont affichées à la plage dans une posture assez aguicheuse et le regard tout souriant. Elles ont laissé leurs fans découvrir une partie de leur anatomie.

Lola et Angélique sont de toute évidence le binôme le plus attachant de Koh-Lanta. Les deux candidates se sont liées d’amitié devant les caméras de TF1 dès les toutes premières minutes de l’aventure. Malgré les différents obstacles qu’elles ont rencontrés, rien n’a pu briser leur amitié. Les deux ravissantes femmes se montrent plus soudées que jamais.

Toutes souriantes, elles se sont retrouvées le weekend dernier afin de passer quelques jours et profiter du soleil du Nord-Pas-de-Calais. Angélique et son amie ont passé leur temps à déguster des huîtres sur la plage, mais aussi des séances de bronzage et de création de vidéos Tiktok et évidemment, à faire des shootings.

Avec les 11000 abonnés d’Angelina et les 33000 de Lola, les deux starlettes de téléréalité ont partagé une belle photo où elles étaient en bikini pour le plus grand bonheur de leurs fans. Alors que leurs admirateurs et admiratrices se sont mis à les inonder de compliments, Lola a réagi à la publication de son ami avec un commentaire sobre, mais affectueux. »Petit weekend avec ma partner du Nord » a-t-elle écrit.

Des inquiétudes par rapport à la suite d’émission de téléréalité

Si les deux femmes se montrent très complices dans leurs différentes photos et dans l’émission, il y a cependant une certaine inquiétude qui plane à propos du déroulement de la suite de l’émission. En effet, le vendredi dernier à la fin du 4e épisode de Koh-Lanta les 4 terres, Denis Brogniart a annoncé une nouvelle assez brusque en ce qui concerne la diffusion du prochain épisode.

Ses propos présagent un nouveau rebondissement qui va bouleverser le mode de fonctionnement des équipes. En effet, ce vendredi 25 septembre sur TF1 il n’y aura désormais plus 4 équipes au sein de la compétition. Tous les aventuriers seront répartis désormais dans deux nouvelles équipes. Nul ne sait réellement les raisons qui ont motivé cette décision, mais pour le moment on ne peut dire que Lola et Angélique vont continuer leur aventure dans le même groupe.

Les deux femmes qui se sont montrées très proches l’une de l’autre, risquent peut-être d’être séparées. Même si les fans aimeraient bien qu’elles continuent leur aventure ensemble dans la même équipe, ils ne peuvent pas le savoir avant la diffusion du prochain épisode le vendredi prochain à 21h05 sur TF1.