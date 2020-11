Angélique (Koh Lanta) bodybuildée : la photo qui a choqué tout le monde ! 

On a connu Angélique lors de l’édition 2019 de la célèbre émission Koh Lanta. À l’époque elle s’était présentée comme gérante d’une pizzeria. Mais après son succès dans l’émission, la jeune femme a pu commencer à se consacrer à sa véritable passion : le fitness et le bodybuilding.

Elle a d’ailleurs récemment partagé des photos de son incroyable transformation ces derniers mois et il faut avouer que ses photos avant/après sont spectaculaires !

Angélique une candidate qui se dépasse en toute circonstance !

Il y a peine un an, nous faisions la rencontre d’Angélique, l’une des candidates de la saison 2019 de Koh Lanta. À l’époque la jeune femme s’était confié sur sa grande passion de toujours : le fitness. À l’époque gérante d’une pizzeria, Angélique pratiquait sa passion sur son temps libre et espérait secrètement pouvoir en faire son travail à plein temps…

Depuis quelques semaines, les téléspectateurs français ont le plaisir de revoir l’une de leurs candidates préférées à l’écran à l’occasion de la nouvelle saison de Koh Lanta: les 4 Terres.

Alors que lors de la saison précédente la jeune fille avait tout fait pour aller le plus loin possible dans l’émission quitte à écraser les autres candidats, l’ambiance était aujourd’hui à la réunification et les différents participants devaient s’acclimater et reprendre leur marque à nouveau. Une acclimatation qui a créé au passage son lot de tensions en tout genre…

Quoi qu’il en soit, la jeune femme garde le moral et fait tout pour se dépasser !

Angélique s’est métamorphosée en bodybuildeuse !

Même si la candidate n’a pas gagné l’émission, elle avait avoué être plus que satisfaite de son parcours dans Koh Lanta et depuis la fin de la saison, elle avait enfin eu l’opportunité de se dédier à plein temps à sa passion de toujours.

Elle a même avoué ne jamais rater une séance de sport, et le moins que l’on puisse dire c’est que son corps à énormément changé depuis la dernière émission.

Cette semaine, l’ex-candidate a d’ailleurs dévoilé une photo de son corps métamorphosé et ses fans ne l’ont presque pas reconnu !

En effet, après sa participation à Koh Lanta et au Anges de la télé-réalité, la jolie cannoise a décidé de se dédier pleinement à prendre soin de son corps et de ses muscles. Et pour se motiver et se challenger, elle a même récemment décidé de participer à un concours de bodybuilding : la Coupe de France IFBB – GP.

La jeune femme a dévoilé de surprenantes photos de sa participation au concours, et une série de photo avant/après où elle apparait méconnaissable.

Une transformation impressionnante !

Perchée sur de hauts talons, et vêtue d’un bikini rouge à strass, l’ex-candidate de Koh Lanta rayonne de bonheur. Et pour cause ! Même si elle n’a pas gagné ce concours, elle a tout de même atteint les objectifs qu’elle s’était fixés !

Des muscles en veux-tu en voilà et une assurance à toute épreuve !

Plus en forme que jamais, elle a avoué avoir adoré participer à cette Coupe de France IFBB-GP : “Malgré la déception de ma 5e place sur le coup, je suis forcée d’admettre que je manquais de sèche, mais je me suis éclatée sur scène”, a-t-elle écrit en légende de sa photo.

Sur son compte spécial fitness, la belle brune s’est confiée plus en profondeur sur les efforts qu’elle a dû faire et les détails de sa transformation physique. En légende de son spectaculaire avant/après, elle a par exemple avoué avoir perdu plus de 10kg en 6 mois et avoir intensifié son entraînement quotidien.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Angélique sait se donner les moyens d’atteindre ses objectifs !