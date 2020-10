Angélique (Koh-Lanta) : Elle dévoile son buste avec un décolleté très plongeant et enflamme la toile !

Ceux qui suivent Angélique sur les réseaux sociaux savent très bien qu’elle possède le chic pour faire délier les langues et provoquer des réactions admiratives sur son sillage. Les photos qu’elle poste sur son compte Instagram ne laissent personne indifférent. Quel que soit le style qu’elle adopte ou la tenue dont elle se pare, la jeune femme a prouvé plus d’une fois qu’elle possède une multitude d’atouts qui font son charme. Elle n’hésite pas à dévoiler son anatomie en posant en bikini ou en maillot de bain. Cette fois, c’est une toute autre histoire qui met Angélique sous les feux des projecteurs. Une photo où elle apparaît dans un haut très décolleté qui montre son buste. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Un cliché qui défraie la chronique

Chaque vendredi depuis le 28 août 2020, TF1 diffuse un épisode de l’émission de téléréalité Koh-Lanta, les quatre terres. En effet, à cause de la pandémie du coronavirus et de la période de confinement qui en a découlé, l’émission a dû connaître une pause pendant deux mois. Son retour sur les écrans représente une très grande joie pour les téléspectateurs qui n’en pouvaient plus d’attendre. D’ailleurs, leur nombre augmente à chaque épisode.

Les téléspectateurs de l’émission ont pu découvrir la belle Angélique, qui est très vite devenue amie avec Lola. Si les fans sont unanimes en ce qui concerne la beauté d’Angélique, la photo qu’elle a postée fait couler beaucoup d’encre sur la toile. En effet, la jeune femme apparaissait dans un haut de couleur grise avec à son cou deux chainettes dorées.

Le détail qui sidéra le plus les admirateurs de la jeune femme fut certainement l’aspect décolleté de son haut. En effet, la tenue de la belle Angélique n’était munie que de fines bretelles et l’ouverture qu’il y avait à l’avant ne cachait presque rien de son buste. Les fans sans doute conquis par cette surprenante et alléchante vue n’ont pas manqué de la bombarder de compliments dans les commentaires sous la photo.

Quand Angélique fait de l’autodérision

Dans l’émission de téléréalité Koh-Lanta les quatre terres, il est de coutume de dévoiler au public le portrait de chaque participant au début de chaque saison afin que les téléspectateurs puissent prendre connaissance des différents traits de caractère de chaque candidat. L’émission prend également en compte leurs passions qui sont assez difficiles à cerner pour certains.

Malgré les nombreux épisodes qui sont diffusés depuis la fin du mois d’août, le portrait d’Angélique n’a pas encore été dévoilé au public. Loin de se montrer contrariée par cette situation, la belle Angélique s’est plutôt amusée à prendre elle-même le taureau par les cornes en publiant sur son compte Instagram une vidéo parodique d’elle-même. Si le clip a fait sourire les internautes, la jeune femme s’est montrée très empathique. Elle affirme d’ailleurs qu’elle n’était ni en colère, ni frustrée par le fait que la diffusion de son portrait prenne autant de temps.

C’est avec ce caractère plein d’humour qu’on lui connaît que la participante a également posté une photo d’elle à la plage en l’accompagnant d’une légende énigmatique. « Mais qui est Angélique ? Appelez-moi Fantômas », a-t-elle écrit. Ses fans espèrent que son portrait sera révélé d’ici quelques jours.