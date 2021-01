Angelique (Koh Lanta) : elle pose en petite tenue pour fêter la nouvelle année, découvrez les images chocs !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les fans de Koh Lanta ne seront pas déçus en ce début d’année : ils vont pouvoir découvrir la candidate Angélique dans un maillot de bain qui va les rebooster pour cette nouvelle année !

Angélique n’a pas froid aux yeux et compte bien le montrer sur les réseaux sociaux avec des clichés osés !

Pendant toute la dernière saison de Koh Lanta que nous avons pu voir se terminer il y a tout juste quelques semaines à peine, nous avons eu la chance de voir sur les réseaux sociaux des clichés qui n’ont laissé personne indifférents d’Angélique et de Lola pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. En effet, les deux jeunes femmes n’ont pas manqué de faire parler d’elles en partageant des clichés toujours plus chauds afin de faire grimper le compteur de likes comme jamais !

On se souvient notamment de la photo qui avait fait beaucoup de bruit il y a quelques semaines où on pouvait voir les deux jeunes femmes de dos et sans porter de haut. Le cliché, qui avait récolté près de 20 000 likes en un temps record, avait étonné les fans qui ne s’attendaient pas à pouvoir voir les deux jeunes femmes prendre le soleil de la sorte. Personne ne sait ce qu’il a pu se passer avant et après ce cliché, mais on sent que la chaleur est à son plus haut niveau sur ce cliché qui transpire la bonne humeur et l’amitié. Mais pour autant, certains français n’ont pas eu autant de chance que les deux aventurières de Koh Lanta et ont passé une très mauvaise année.

Angélique partage des clichés très chauds pour fêter la nouvelle année, regardez les images !

D’ailleurs, sur les réseaux sociaux, on ne compte plus le nombre de remarques qui n’en pouvaient plus de cette année 2020 qui aura définitivement été l’année de la crise sanitaire du coronavirus. Ce n’est peut être donc pas un hasard si Angélique, l’ancienne candidate de Koh Lanta, a partagé une photo d’elle pour donner un peu d’espoir aux millions de français qui ont parfois dû rester seuls chez eux pendant les fêtes de Noël et du 31 décembre, sans pouvoir profiter de leurs proches qu’ils n’ont pas vu depuis plusieurs mois.

Pour cette nouvelle année, on a donc pu découvrir la jeune femme dans un magnifique bikini jaune fluo sur la plage d’Assinie-Mafia en Côte d’Ivoire. En commentaire de sa photo, elle souhaite bien évidemment une bonne année à toute sa communauté et leur souhaite le meilleur pour 2021, qui devrait on l’espère tenir toutes ses promesses contrairement à l’année 2020 qui a été un calvaire à vivre pour certains français qui ont même perdu leur emploi. La jeune femme en profite par ailleurs pour tacler toutes celles et ceux qui lui reprochent d’être constamment en vacances.

En effet, elle affirme haut et fort que si elle se trouve là où elle est à ce jour en Côte d’Ivoire, ce n’est pas de la “chance” comme certains pourraient l’affirmer, mais bien un “choix” qu’elle assume et qu’elle a fait par elle-même. En effet, on a pu voir par le passé plusieurs remarques cinglantes d’internautes jaloux qui lui reprochaient son train de vie parfois trop peu représentatif de la vie moyenne des français qui subissent de plein fouet cette crise.